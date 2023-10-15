AK Parti il yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında yapılan haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısına il yönetiminde bulunun üyeler katılım gösterdi. AK Parti binasında gerçekleşen toplantıda Bilecik’te yaşanan sorunlar ele alındı, gündem maddeleri görüşüldü. Aynı zamanda yerel seçimler için de yapılacak çalışmalar görüşülmeye başlandı. Toplantı sonunda yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Yıldırım, "Öncelikle koordinatörlerimiz aracılığı ile tüm mahalle, belde ve köy teşkilatlarımıza yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzde yerel seçimler var. Elbette hazırlanıyoruz. Bu yolda durmadan emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.