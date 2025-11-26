Ak Parti İlçe Başkanı Sami Barlas: Geleceğimizi Şekillendiren Tüm Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun

Birey Eğitim Kurumu’na Ziyarette Öğretmenlere Teşekkür

İlçe Başkanı Barlas yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Birey Eğitim Kurumu’nu ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladık.

Geleceğimizi şekillendiren, emekleriyle çocuklarımıza ışık olan tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyor; sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyoruz.”

Öğretmenlik mesleğinin toplumun inşasında kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Barlas, ilçedeki tüm eğitimcilere çalışmalarında kolaylık ve başarı temennisinde bulundu.