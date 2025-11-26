- Haberler
- Genel
- Ak Parti İlçe Başkanı Sami Barlas: Geleceğimizi Şekillendiren Tüm Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Ak Parti İlçe Başkanı Sami Barlas: Geleceğimizi Şekillendiren Tüm Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Birey Eğitim Kurumu'nu ziyaret ederek eğitimcilerin bu özel gününü kutladı. Ziyarette kurum öğretmenleriyle sohbet eden Barlas, eğitime verdikleri emek ve katkılar nedeniyle tüm öğretmenlere teşekkür etti.
Birey Eğitim Kurumu’na Ziyarette Öğretmenlere Teşekkür
İlçe Başkanı Barlas yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Bugün Birey Eğitim Kurumu’nu ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladık.
Geleceğimizi şekillendiren, emekleriyle çocuklarımıza ışık olan tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyor; sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyoruz.”
Öğretmenlik mesleğinin toplumun inşasında kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Barlas, ilçedeki tüm eğitimcilere çalışmalarında kolaylık ve başarı temennisinde bulundu.