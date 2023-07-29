AK Parti İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı.

AK Parti İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı.

İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıya Bilecik’e bağlı 7 ilçenin başkanları katıldı. İlçe başkanlarının sorunlarının dinlenildiği topladı konuşan İl Başkanı Yıldırım, ilçe başkanlarına her zaman halkın ve esnafın hal ve hatırlarını sormalarını istedi.

Gerçekleştirdiğimiz toplantıda 31 Mart seçimleri için çalışma takvimi de değerlendirildi.