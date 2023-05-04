AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Fatih Süleyman Denizolgun, seçim çalışmaları çerçevesinde Kadıköylüler ile buluştu. Denizolgun, “Kadıköy’de CHP’li muhalif seçmen isyanda, bize her gittiğimiz yerde HDP ile ittifak yapana biz oy vermeyiz diyorlar” dedi.

Seçim çalışmaları dahilinde AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Fatih Süleyman Denizolgun, Kadıköy esnafını ziyaret etti. Denizolgun, Kozyatağı’nda cami cemaati ve esnafla tek tek selamlaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Kadıköylüler de Denizolgun’a desteklerini ileterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Denizolgun, vatandaşlarının sorunlarını dinleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Öte yandan Milletvekili Denizolgun, seçim çalışmaları çerçevesinde saha çalışmalarına devam edeceğinin mesajını verdi.

“Kadıköy’de HDP ille ittifak kurana oy yok”

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Fatih Süleyman Denizolgun,” Kadıköy’de hiç görmediğimiz bir manzarayla karşı karşıyayız. Muhalif CHP’li seçmende bir isyan görüyoruz. Kendi partilerine ve kendi liderlerine karşı olan sıkıntılarını dile getiriyorlar. Kendi partilerine ve liderlerine kızarak, Kılıçdaroğlu’na CHP’yi CHP’likten çıkardı diyorlar. Ak Partiye karşı daha ılımlılar ve bize karşı teveccüh gösteriyorlar. Kadıköylüler kimin projesi var kimin çalışmaları var onu görüyorlar. Asıl kendi liderlerine kızgınlığı HDP ile ittifak yapması. Bize diyorlar ki; HDP ile ittifak yapana biz oy vermeyiz. Artık bu 1990’lı yıllardan kalan yalan ve Zübük siyasetinin 2023 Türkiye’sinde asla bir yeri yok. Türkiye vizyonu bunu hak etmiyor. Türkiye yapıcı muhalefeti hak ediyor“ diye konuştu.