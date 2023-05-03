AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Necati Karagöz, 'Bağcılar her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi bağrına basıyor'

AK Parti İstanbul 3’üncü Bölge Milletvekili adayı Necati Karagöz, Bağcılarda pazar alanında vatandaş ve esnafla bir araya geldi. Karagöz, “ Bağcılar her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi bağrına basıyor“ dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili adaylarının 14 Mayıs seçimine yönelik saha çalışmaları devam ediyor. AK Parti İstanbul 3’üncü Bölge Milletvekili adayı Necati Karagöz seçim çalışmalarına Bağcılar Kemalpaşa semt pazarında devam etti. Karagöz pazar ziyareti öncesinde partisinin mahalle seçim irtibat bürosunu da ziyaret etti. Pazar’da vatandaşlar ve Pazar esnafıyla selamlaşan Karagöz, seçim için vatandaşların desteklerini istedi.

Pazar ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulunan Karagöz, “Vatandaşımızın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize teveccühü artarak devam ediyor. Özellikle son dönemlerde açıklanan müjdeler ve Savunma Sanayimizdeki önemli gelişmeler, doğalgaz ve petrol rezervinden dolayı ekonomimizde oluşan güzel hava bizim işimizi daha da kolaylaştırdı. Zaten Cumhurbaşkanımızın halkımızın içinde hakikaten çok özel bir yeri var. Bunu bir kez daha gördük. İnanılmaz bir güven var güçlü liderliği sayesinde. Allah’ın izni ile seçimi kazanmakla ilgili hiçbir tereddüt gözlemlemiyoruz. Ben daha önce Kurucu gençlik kollarından ilçe başkanlığına kadar 10 yıl Bağcılarda siyaset yaptım. Daha önce burada yine Milletvekili adayı olarak çalışmıştım. Saha da en ufak bir tedirginlik veya bir karamsarlık gözlemlemedim. Bağcılar her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi bağrına basıyor” dedi.