AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum: 'İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "94 ruhuyla Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbul’umuza kazandıracağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. İstanbul’un her anında hep yanında olacağız. İhmalkarlık dönemi bitecek. İstanbul’un yarınları için hareket ederken kadınlarla, gençlerimizle çalışacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı. Adaylığı açıklanan Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bugün burada bu cümleyle biz İstanbul AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı’nı değil sadece aynı zamanda 1 Nisan’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını ilan etmiş bulunuyoruz. AK Partimiz yerel yönetimlerde bir marka, hizmet ve eserin adresi ve odağı. Maalesef İstanbul’umuzun 5 yıldır yoksun olduğu bu hizmet ve eser odaklılığı ile inşallah 1 Nisan’da tekrar milletimizin teveccühüyle kazanacağız. Yeniden İstanbul diyerek kazanacağız. Yeniden AK Parti diyerek kazanacağız. Murat başkanımız sadece İstanbul diyerek kazanacağız, İstanbullular için kazanacağız. Milletvekilliği sürecinde de yaşadık, tüm milletvekilleri adaylarımızla beraber değerli başkanımızla birlikte İstanbul’da çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmadık. Yaklaşık 3 aylık bu seçim sürecinde de İstanbul’da her zaman herkesle, her yerde olarak, sadece gönül belediyeciliği değil, gönüllerin inşasını da yaparak milletimizin teveccühüne inşallah 1 Nisan’da kavuşmuş olacağız. Şunun altını çizerek belirtmek lazım; AK Parti demek üretkenlik, çalışkanlık, gayret, birliktelik, kardeşlik, Türkiye demek. AK Parti demek Türkiye Yüzyılı demek. AK Parti demek İstanbul’u tarihiyle, kimliğiyle, geçmişiyle, karakteriyle, özüyle, olması gerektiği haliyle buluşturacak belediye başkanını milletimizin önüne takdim etmek demektir" ifadelerini kullandı.

"İstanbul’un 5 yıllık Fetret Dönemi’ni bitireceğiz"

"İstanbul’un 5 yıllık Fetret Dönemi’ni bitireceğiz" diyen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise, “Sevgili İstanbullular, İstanbul gerçekten büyük bir onur, büyük bir sorumluluk. İstanbul öyle bir şehir ki dünyada eşi benzeri yok. İki denizi, iki kıtayı, iklimleri, medeniyetleri buluşturan bir şehir. İstanbul’da Mekke’nin ve Medine’nin emanetleri var. Kudüs’ün ruhu var. Saraybosna’nın yeşili var. Ekonomimizin gücü burada. Ticaretimizin lokomotifi İstanbul’umuz. İstanbul bizim tarihimiz. Cumhuriyet’ten aldığımız güçle al bayrağımızın gölgesinde aydınlık yarınlarımız için hep birlikte geliyoruz. Gerçek belediyecilik önce vatandaşımızın hanesinde olmaktır. Onun yanı başında olmaktır. Onun dertleriyle dertlenmek, sorunlarını çözmektir. Çözünceye kadar da onun yanından ayrılmamaktır. Bunu en iyi bilen ve yapan bizim teşkilatlarımızdır. Yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza sevdamız İstanbul’u, heyecanımızı, hedeflerimizi, hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Hep birlikte düşünüp karar vereceğiz. İstanbul’un 5 yıllık Fetret Dönemi’ni bitireceğiz. Ülkeme daima hizmet ettim. TOKİ’de ve Emlak Konut’ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için, insanımızın güvenli yaşam alanlarında hayat sürmesi için 20 yıl boyunca çalıştık, gayret ettik ve ter döktük” dedi.

“25 yıllık birikimle bu aziz şehrin 39 ilçesinde imzamız ve eserlerimiz var”

Bakanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla insanların duasını aldığını belirten Kurum, “Bakanlık dönemimizde de Anadolu’nun ve İstanbul’un dört bir yanında insanımızın hayatına dokunan hizmetler yaptık. Yüzlerce millet bahçesi, vatandaşımızın tapu ve mülkiyet çözümleri, kentsel dönüşüm projeleri yaptık. Yeni yeşil sanayi alanlarının, kent meydanlarının inşası, afetlerin ardından yüzbinlerce yuvanın bu millete kazandırılması gibi eserlerle 81 ilimizin hemen hemen tüm ilçelerinde insanımızla bir olduk, beraber olduk ve işin sonunda da onların dualarını aldık. 25 yıllık birikimle bu aziz şehrin 39 ilçesinde imzamız ve eserlerimiz var. Yedi tepesinde emeğimiz, alın terimiz var. Biz iyi günde, kötü günde teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla birlikte daima İstanbulluların yanında olduk. Kartal, Kağıthane, Marmara Denizi, Haliç, Silivri ve Avcılar’da ekip olarak biz vardık. Çatalca, Sultanbeyli ve Beykoz’da biz vardık. Ümraniye, Üsküdar, Esenler, Tuzla, Kadıköy, Beşiktaş, Fikirtepe, Pendik’te biz vardık” şeklinde konuştu.

Bütün engellemelere rağmen çalışmaların devam ettiğini belirten Kurum “Kollarımızı boş yere sıvamadık. Afetlerde milletimiz için sıvadık. Müsilajın giderilmesi, bu sorunun çözümü ve kentsel dönüşüm için kollarımızı sıvadık. Biz kollarımızı mülkiyet sorunlarının çözümü için, yeni sosyal konutlar için, kadınlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın yarınları için sıvadık. Biz İstanbul’un ekonomisine katkı sunduk. İstanbul ekonominin, finansın ve bereketin merkezi olmalı dedik. 50 yıl, 100 yıl sonrasını düşündük. İstanbul finans merkezimizi bu şehre armağan ettik. İstanbul’un kültüründe, sanatında da vardık. Türlü eleştiriler yaptılar ama biz sessizce çalıştık. Atatürk Kültür Merkezi’ni tamamladık. Biz İstanbul’umuzun yeşilinde de vardık. İstanbul’da 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip Millet Bahçeleri yaptık. Biz hep çözüm tarafında olduk. Gaziosmanpaşa, Güngören Tozkoparan’da, Zeytinburnu Beştelsiz’de her türlü engelleme girişimine rağmen kentsel dönüşüm başlattık. Biz bahanelerin arkasına sığınmadık. Farklı gündemler peşinde asla koşmadık. Bunlar yaptıklarımızın küçük bir özetidir” ifadelerine yer verdi.

“İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız”

"İstanbul’un her anında hep yanında olacağız" diyen Kurum, “Büyükşehir belediye yönetiminin 5 yılda yaptığı işlerin kat ve kat fazlasını yaptığımızı göreceksiniz. İşte bizim ekibimizin İstanbul tecrübesi bu. Şimdi motivasyonumuz sadece İstanbul olacak. Bu şehre hizmet etmek sevda ister, aşk ister, heyecan ister. Biz bunu Cumhurbaşkanımızda gördük, ondan öğrendik. Şimdi yine aynı ruhla, 94 ruhuyla Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbul’umuza kazandıracağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Yollarında, caddelerinde şu anki ulaşım çilesi bitene kadar. Sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız. İstanbul’da artık değişim zamanı gelmiştir. Biz ekibimizle, arkadaşlarımızla hep birlikte İstanbul’da çok şeyi değiştireceğiz. İstanbul’u özüne döndüreceğiz. Altını çizerek söylüyorum. Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir. Bizim rakibimiz İstanbul’a karşı ilgisizliktir. Bizim rakibimiz ihmalkarlıktır. Bizim rakibimiz algı belediyeciliğidir. Bizim rakibimiz İstanbul’da oluşan karmaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar. İstanbul’umuzu duraklama dönemine sokanlardır. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul’da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemi başlayacak. İstanbul’da sistemsizlik son bulacak. Arada bir İstanbul’da olayım demek yok. İstanbul’un her anında hep yanında olacağız. İhmalkarlık dönemi bitecek. İstanbul’un yarınları için hareket ederken kadınlarla, gençlerimizle çalışacağız. Bu hareket bir kadın hareketi olacak, gençlik hareketi olacak” diye konuştu.

“Kendi geleceğim için değil, İstanbul’un geleceği için çalışacağım”

Sözlerine devam eden Kurum şu ifadelere yer verdi:

“Enerjimizi bizi ilgilendirmeyen konulara değil, İstanbul için çalışmaya harcayacağız. Özverisizlik dönemi bitecek. Bizim mişle mışla, cekle, cakla işimiz yok. AK belediyeciliğin üç büyük kelimesi vardır; yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Biz keyfimiz için değil kentimiz için çalışacağız. Kendi geleceğim için değil, İstanbul’un geleceği için çalışacağım. İstanbul’da hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm farklılıklarımızla bir ve beraber olacağız. Hepimizin özü de sözü de İstanbul olacak. İstanbul belediye başkanının ayağına şantiye çamuru değecek. Sırtına İstanbul’un sabah rüzgarı vuracak. Yüzüne yağmur değecek, kar değecek. Daima sokakta, daima milletimizle, aziz İstanbullularla birlikte olacağız. İstanbul bizim için hep 18 yaşında gencecik, dinamik, hareketli ve 7/24 yaşayan bir şehrimiz. Gençliğimizle, enerjimizle buradaki ekip arkadaşlarımızla birlikte laf değil iş üreteceğiz. İcraatsız İstanbul son bulacak. İstanbul Belediye Başkanı tarihin karşısında saygıda kusur etmeyecek, Fatih’in karşısında ellerini bağlayacak, boynunu bükecek. Kimliksiz belediyecilik son bulacak.”

Kurum, “Biz 16 milyon İstanbullunun başkanı değil, 16 milyonlu İstanbullu kardeşimizin dostu olacağız, yoldaşı olacağız. Onlarla birlikte yol yürüyeceğiz. Vatandaşımız anlatacak, biz dinleyeceğiz. Halkımız isteyecek, biz hep birlikte yapacağız. Ortak akla, şeffaflığa, katılımcılığa hak ettiği değeri vereceğiz. Birlikte İstanbul diyeceğiz. Reklamla, algı çalışmalarıyla, piar çalışmalarıyla İstanbul’un kaynaklarını boşa harcamayacağız. Algıda usta olanların değil, alın teri ile usta olanların dönemini başlatacağız. Hep birlikte İstanbul’u yeniden ayağa kaldıracağız. İstanbul’u hak ettiği değere ulaştıracağız. Türkiye Yüzyılı’nın en ihtişamlı ön sözünü İstanbul’da yazacağız. Biz tüm arkadaşlarımızla, teşkilatımızla, bilim insanlarımızla belediyecilikte marka olmuş isimlerle, tecrübeli yol arkadaşlarımızla harıl harıl çalışıyoruz. Bu dostlarımızla beraber 100 günlük ve 1 yıllık İstanbul acil eylem planımızı hazırlıyoruz. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Çok yakında inşallah proje tanıtım toplantımızla birlikte müjdelerimizi de sevgili İstanbullulara vereceğiz” dedi.