AK Parti, İstanbul'da 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, İstanbul’da yapılacak Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’nda AK Parti’nin sokağa inerek halkın sorunlarını dinleyeceğini belirterek, "Yarın sabah saatlerinden akşama kadar İstanbul’umuzun tüm ilçelerinde, tüm mahallelerinde AK Partimiz sahada olacak, 283 aktörümüzle İstanbullularla buluşacağız" dedi.

AK Parti tarafından 8 Ağustos’ta başlatılan "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde İstanbul’da bin 761 mahallede gerçekleştirilecek programlara ilişkin basın toplantısı düzenlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

"2 bin 900 kişilik bir heyetle birlikte bin 700 programı 961 mahallemizde icra etmiş olacağız"

İstanbul’da AK Parti’nin sokağa inerek halkın sorunlarını dinleyeceğini söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İstanbul’daki 961 mahallemizin tamamında, 283 farklı grup, bu grupların başında da hem bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımızın, tüm şehrimizdeki milletvekillerimizin ve MKYK üyelerimizin öncülüğünde 283 grup oluşturuldu. Ve 283 grupta 2 bin 900 kişilik bir heyetle birlikte bin 700 programı 961 mahallemizde icra etmiş olacağız" dedi.

"Mahalle teşkilatlarımızın çok önemli olduğuna inanıyoruz"

AK Parti’nin İstanbul’da mahalleler bazında dinamik bir yapıda olduğunu ifade eden Özdemir, "İstanbul teşkilatları olarak özellikle 7 Şubat 2025 tarihli programımızla birlikte çalışmalarımıza başladık. Daha yeni yeni basın mensuplarımızla İstanbul’daki başkanlarımızla bir araya gelmiştik. Özellikle İstanbul’umuzun her mahallesinde dinamik bir teşkilat yapısı kurmayı hedeflemiştik. Mahalle teşkilatlarımızın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ben AK Parti’nin gençlik kollarından gelen İstanbul’da mahalle teşkilatları içerisinde bulunmuş, bugün de il başkanlığı görevi yapan bir teşkilat mensubu olarak İstanbul’umuzda özellikle mahalle teşkilatlarımızın niteliğinin, dinamizminin ve vatandaşla olan bağının çok kuvvetli olduğuna inanan birisiyim" şeklinde konuştu.

"CHP yolsuzluk durumlarından kaynaklı problemleri örtmek adına bir perdeleme yapmak niyetinde"

Bayrampaşa Belediyesi’ndeki seçim sürecine değinen Özdemir, "Burada CHP’nin tutumunun eskilerle, yenilerle ikiyüzlü bir tutumunun olduğunu net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Birincisi burada AK Parti, belediye meclisinin iradesini meşru bir şekilde seçeceği boyutunda bir duruş tercih etmektedir. Bu birincisi. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde bulunduğu sorunlar, yolsuzluk gibi durumlarından kaynaklı problemleri örtmek adına bir perdeleme yapmak niyetinde. Ve bunu da AK Parti’ye birtakım yönlendirmeler yapıp kapatmak istiyor. Bayrampaşa’daki durumla ilgili dün il başkan yardımcılarımız kendi hukuklarını korumak adına, zaten biz ifade etmiştik ’Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir açıklama yapmazsa biz gideceğiz suç duyurusunda bulunacağız’ diye. İnsan haklarından sorumlu il başkan yardımcımız öncülüğünde dün bir suç duyurusunda bulunduk. Üç kuruşluk bir tazminat davasıyla da Özgür Özel’i yine savcılığa şikayet ettik. Davamızı açmış bulunmaktayız ve süreci takip edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştiren Özdemir, "Biz ilk başlarda CHP Genel Başkanıyla ilgili şu düşünceye sahiptik; Özgür Bey’i yanıltıyorlar, yanlış bilgi veriyorlar. Çünkü üst üste böyle durumlar görmeye başladık. Bir süre sonra gördük ki böyle bir durum yok. İki gün sonra doğru olmadığı anlaşılsa da bu şekilde devam ediyor. Bir siyasetçi olarak ben şunu söylemek durumundayım. Ağzından çıkan ifadeler yalandan, özgün bir şekilde devam ediyor. En ufak şekilde kendisini tutan etik bir değer yok. Birinci tur, 19-18 zaten tablo ortada. Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmış, bakın ayrılırken de istifa metinlerinin içerisinde hangi sebeple ayrıldıkları yazıyor. CHP, anlayışı ve tutumunun ne olduğunu ifade eden çok güzel bir mesajla ayrılıyorlar. Senin partinden insanlar ayrılmaya başlıyor, bundan sonra da devam edecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Bizim yapabileceğimiz tek şey orada itiraz tutanağını vermek"

Bayrampaşa Belediyesi’ndeki seçimlerde hukuk yoluna gideceklerini söyleyen Özdemir, "19-18 tecelli ediyor. İkinci turda siz boş kağıtları mühürlüyorsunuz. İkinci turda manipüle etmeye çalışıyorsunuz. Zaten üçte iki çoğunluk geliyor. İtirazımızı yapıyoruz. Üçüncü turda şu şekilde veya R harfinin olmadığı gibi bir ifade var. Şu şekilde, ’R harfinin olmadığı’ bir İbrahim Akın ifadesi var. Zaten ikisi de İbrahim. Akın, Kahraman’daki K da açık bir şekilde belli oluyor. Bu iradenin net bir şekilde belli olduğunu ifade ediyor. Geçerli sayılması gereken bir oydur. Hukukçular bunu söylüyor. Fakat bunu kabul etmiyorsunuz. Bizim yapabileceğimiz tek şey orada itiraz tutanağını vermek. Onun ötesinde başka bir şey yapamazsınız. Sonuçta orada bir başkanın divanı var. Ya da kavga çıkar, salon dağılır. Bir seçim bu sefer kendi elinizle iftihar ettirmiş oluyorsunuz. Karşı taraf zaten bunu istiyor. Son tur AK Parti’nin adayı İbrahim Akın, net belli, kenarda bir çizik var. Evet 298 sayılı bir seçim yasası var. ’Pusula gelen seçimlerde verildiği gibi verilir, üzerine siz mührü basarsanız, kenarda çizik olursa kabul etmeyecek.’ Ama bu 298’e tabi bir seçim değil. Belediye meclisinde yapılan seçimler, zaten sizin yazınızdan anlaşılıyor kim olduğunuz. Belediye seçimlerinde çizgi, oyun sayılmasına mani bir durum değil" şeklinde konuştu.

"Yarın 283 aktörümüzle İstanbullularla buluşacağız"

Ardından söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise, "80 ilimizde, 953 ilçemizle, Türkiye’mizin tamamında etkin bir şekilde yürüttük ve tamamladık. Ve inşallah yarın da sabahtan itibaren akşamın geç vakitlerine kadar İstanbul’un tüm mahallelerinde, tüm ilçelerinde 283 aktörümüzle -bunların arasında bakanlarımız var, milletvekillerimiz var, MKYK üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız var- çok kapsamlı bir kadroyla İstanbul’un mahallelerinde, ilçelerinde İstanbul’umuzu dinlemeye, milletimizle, İstanbul’la buluşmaya dair bir program inşallah gerçekleştireceğiz. Tabii Türkiye Yüzyılı Buluşmaları bizim artık gelenekselleşen yaz programlarımızın en önemlilerini oluşturuyor. Bu programlar çerçevesinde milletimizle buluştuğumuz, teşkilatlarımızın milletimizin tüm kesimlerini çok detaylı bir şekilde dinlediği, fikirlerimizi, yaptığımız çalışmaları, faaliyetlerimizi ve en başta Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizle paylaştığımız bir faaliyet serisi olarak görüyoruz. Ve geçmiş yıllarda olduğu gibi çok büyük bir coşkuyla, heyecanla ve son gücümüzle birlikte yeni kadrolarımızla Türkiye’nin dört bir tarafında sahada olalım. Ve inşallah yarın da bu önemli programı İstanbul’umuzda icra edeceğiz" dedi.

Yapılan çalışmalardan da bahseden Büyükgümüş, "Başta yürüttüğümüz ekonomik politikalar olmak üzere Terörsüz Türkiye’ye dair yürüttüğümüz çalışmalar, Aile Yılı kapsamında yaptığımız faaliyetler, kentsel dönüşüme nasıl baktığımıza dair çalışmalarımız, maarif modeliyle neyi kast ettiğimize dair programımız tüm bunları aktörlerimizle, milletimizle paylaştık. Sorunları yerinde tespit ederek, çözüme kavuşturduk" şeklinde konuştu.

"Sorunları, eksiklikleri bizzat yerinde tespit edeceğiz"

Türkiye Yüzyılı programının amacından bahseden Büyükgümüş, "Yarın da sabah saatlerinden akşama kadar İstanbul’umuzun tüm ilçelerinde, tüm mahallelerinde AK Partimiz sahada olacak. Çalışmalarımızı değerlendireceğiz, muhasebe edeceğiz. AK Partimizde olmayan büyükşehir ve ilçeler itibarıyla da oradaki sorunları, eksiklikleri bizzat yerinde tespit edeceğiz" ifadelerini kullandı.