AK Parti İstanbul'da da şehit annelerini unutmadı

AK Parti İstanbul İl teşkilatı 14 Mayıs’ın Anneler Günü’ne denk gelmesi nedeniyle bir gün önceden şehit annelerini ziyaret etti. Şehit annesi Nadire Şahinler, “Sizi görünce sanki oğlumu görüyorum” dedi.

AK Parti İstanbul İl teşkilatı her sene olduğu gibi bu sene de Anneler Günü vesilesiyle şehit annelerini ziyaret etti. Anneler Günü’nün 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine denk gelmesi nedeniyle ziyaretler bir gün önceden gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan, 1992’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma er Mahmut Şahinler’in annesi Nadire Şahinler ve 2011’de Afganistan’da şehit olan Binbaşı Serkan Doğan’ın annesi Sevinç Doğan’ın evine misafir oldu. Şehit annelerinin gününü kutlayan Kaan, onlardan dua istedi.

“Sizi görünce sanki oğlumu görüyorum”

Şehit Mahmut Şahinler’in annesi Nadire Şahinler, “Herkesten memnunum. Hiç şikayetim yok. Arıyorlar, geliyorlar, soruyorlar. Sizi görünce sanki oğlumu görüyorum. Başkanımızdan, herkesten Allah razı olsun. Seçim için hayırlısı neyse o olsun. Şehit yakını olduğum için gurur duyuyorum” dedi.

“Sağlık ocağına oğlumun ismini koydular”

Şehir haberini aldığı günü anlatan Şahinler, “1992’de 6’yı 10 kala haber geldi. Kızımla ben yalnızdım. ‘Mahmut’un annesi misiniz?’ diye sordular. ‘Başınız sağ olsun’ dediler. ‘Dostlar sağ olsun’ dedim. Kaymakamlıktan gelip isteğimi sordular. Sağlık ocağı yapılmıştı. Oğlumun isminin koyulmasını istedim. Yardımcı oldular” diye konuştu.

“Arkadaşına gerekirse şehit olacağını söyledi”

Oğlunun askere gitmeden önce arkadaşıyla yaptığı telefon konuşmasını anlatan Şahinler, “Oğlumun otobüse binip gidecekti. Arkadaşı aradı. ‘Mahmut buraya gelme, çok karışık’ dedi. Oğlum da ‘yola çıkıyorum, gerekirse şehit olurum’ dedi. 1 ay sonra şehit oldu. 1 ay haberini alamadım” şeklinde konuştu.

“Evladının vefat ettiği saati her gün hatırladığını söylüyor”

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan, “Annemizi ziyaret ettik. O teslimiyeti görünce gerçekten müthiş insanlar. Yanında otururken o duyguyla oturuyoruz. Çok kolay bir şey değil. Evladının vefat ettiği saat olan 6’yı 10 kalayı her gün hatırladığını söylüyor. O duygular hala yaşadığını hissettiriyor. Anamızın iman seviyesi yüksek. Evladıyla cennette buluşacağını biliyor. Şehitlerin ölmediğini biliyor. Ne kadar güzel” ifadelerini kullandı

“Duasını alalım diye geldik”

Kaan konuşmasının devamında, “Biz her sene anneler gününü vesile kılıyoruz. Yarın seçim atmosferi olunca biz yine unutmayalım dedik. Devletimiz 30 senedir bu ailemizin yanında. Biz de parti teşkilatları olarak seçimden bir gün önce hem selam verelim, hem de duasını alalım diye geldik” dedi.

Şehit annesi Sevinç Doğan ise her sene Anneler Günü’nün buruk geçtiğini ifade etti.