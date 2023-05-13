AK Parti İstanbul'dan Anadolu'ya 1000 otobüs

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul İl Başkanlığı resmi ikameti farklı şehirde olan vatandaşların da oy kullanabilmesi için adeta seferber oldu. Milli iradenin katılımcı gücünü artırmak maksadıyla başlatılan uygulama kapsamında İstanbul genelinde 1000 otobüs kaldırılacak. İlk kafileler bugün sabah erken saatlerde yola çıktı.

Türkiye’nin dört bir köşesine gidecek otobüsler vatandaşlar oy kullandıktan sonra onları geri getirecek. Yaklaşık 50 bin vatandaş oy kullanacakları şehre götürülüp oylarını kullandıktan sonra yine ücretsiz bir şekilde geri getirilecekler. Esenyurt, Bağcılar, Üsküdar, Pendik ve AK Parti İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi önünden oy kullanmak için gitmek isteyen vatandaşlar, düzenlenen organizasyon ile otobüslerine bindirildi.

“Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadık”

Vatandaşlardan yoğun ilgi gördüklerini belirten AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Recep Aslıyüksek, “Oy kullanacağı sandıkların şehir dışında olan vatandaşlar için 1000 otobüs ile 50 bin vatandaşımızı oy kullanacakları yere taşıyoruz. Vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördük. Vatandaşlarımız oylarını kullandıktan sonra yine aynı yöntemle İstanbul’a geri getireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Anadolu’ya taşımaya, demokratik haklarını kullanmalarına niyet ettik. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadık” diye konuştu.

“Oyunu kullanmak isteyenlere böyle bir kolaylık sağlandı”

Oy kullanmak için Batman’a giden seçmen Merve Şimşek, “Batman’a gidiyorum. Seçim öncesinde böyle bir program ayarlandı. Memleketinde oyunu kullanmak isteyenlere böyle bir kolaylık sağlandı. Biz de bundan faydalanarak memleketimize gidiyoruz. İki kişiyiz, kardeşimle gidiyoruz” dedi.

“Bir oy bir oydur diyerek gidiyoruz”

Memleketi Muş’a giden Ahmet Salur ise “Oy kullanmaya gidiyoruz. AK Parti gönderiyor. İnşallah Erdoğan kazanacak. Vatandaşlık görevimiz olarak oyumuzu kullanmaya gidiyoruz, Bir oy bir oydur diyerek gidiyoruz” diye konuştu.