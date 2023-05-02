AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın silah dağıtımı yaptığını iddia eden şüpheliye re'sen soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı’nın silah dağıtımı yaptığını öne sürerek paylaşım yapan şüpheli hakkında re’sen soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin adliye önünde açıklama yapan Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Çekerek, "Seçimler rakip olarak yarıştığımız, düşman olarak yarışmadığımız bir yerdir. Lütfen bu gençliğin üzerine bu tarz iftiralarla yüklenmeyin’’ dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesabından ’AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı silah dağıtımı yapıyormuş’ şeklinde paylaşım yapan şüpheli Yavuz Ö. hakkında ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan re’sen soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında Savcılıkça gözaltına alınması talimatı da verilirken, konuya ilişkin AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammet Cem Çekerek ve beraberindekiler suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye geldi.

"Paralı trolleri ve ideolojik saplantılı kalemlerinin de bizlere attığı iftiraya şaşırmıyoruz artık’’

Suç duyurusu öncesi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Cem Çekerek, "Bildiğiniz gibi ülkemiz tarihi bir seçime doğru ilerlemektedir. Seçimlere giden partiler birbirlerinin düşmanları değil rakipleridir. İnanıyorum ki rakip olmanın da bir ahlakı olmalıdır. Türkiye’de muhalefet lideri ve Cumhurbaşkanı adayı makamının ağırlığını koruyamayıp sabah akşam tehdit ve iftira atan bir kuruma kendisini düşürünce, paralı trolleri ve ideolojik saplantılı kalemlerinin de bizlere attığı iftiraya şaşırmıyoruz artık. Neymiş efendim yok keleş dağıtıyormuşuz, dağıtmaya devam ediyormuşuz, bunların şahitleri varmış. İnsan hayret ediyor. Siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Bu tarz cümleleri nasıl uyduruyorsunuz? İftiranın da bir tutarlılığı olur. Böyle rezil, böyle çapsız, böyle ahlaksız iftira olur mu? Biz bu iftiraları en son haşhaşlanmış Haşhaşilerde görmüştük. Onların uzantılarının da sosyal medyada bu çalışmaya devam ettiğini görüyoruz’’ dedi.

"Bari İHA, SİHA, TCG Anadolu dağıtıyorsunuz deseydiniz de biz de onları duysaydık’’

Çekerek açıklamasının devamında ise ‘’Yapılan bu yanlışa, yapılan bu iftiralara, bu tertemiz gençlere yazık değil mi? Bizim mücadelemizde silahımız varsa bu bizim azmimizdir. Recep Tayyip Erdoğan’a olan saygımız, sevgimiz, bağlılığımız, ona olan aşkımızdır. Bizler önümüzdeki yıllarda neler yapacağımıza, hayallerimize, hedeflerimize, Türkiye’yi daha iyi yere nasıl getirebiliriz derdine davasına odaklanmışken, uğraştığımız birkaç Haşhaşinin, birkaç PKK sempatizanının sosyal medya çalışmalarıyla gecelerden sabahlara uyandığımızda fark ediyoruz. Bari İHA, SİHA, TCG Anadolu dağıtıyorsunuz deseydiniz de biz de onları duysaydık ama hala yok neymiş keleş, dağıtıyormuşuz, dağıtmaya devam ediyormuşuz. İftiralar, iftiralar. Yapmayın. Seçimler gelip geçer, bizim kardeşliğimiz, dostluğumuz baki kalır. Biz bir vatanın evlatlarıyız. Seçimler rakip olarak yarıştığımız, düşman olarak yarışmadığımız bir yerdir. Lütfen bu gençliğin üzerine bu tarz iftiralarla yüklenmeyin. Hukuki süreci başlatıyoruz, bundan sonra inşallah ceza almaları için, akıl sağlıkları yerindeyse tabi, sonuna kadar takipçisi olacağız’’ ifadelerini kullandı.