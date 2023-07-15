AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: ''Amasız ve fakatsız iktidarda kim olursa olsun darbenin de, terörün de karşısındayız' diyebilme cesaretini göstermelerini istiyoruz'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Burada açıklama yapan Kabaktepe, "Darbeye darbe diyememeyi anlayamadığımızı söylüyorum. Darbenin faillerini terörist olarak niteleyemeyenleri anlayamadığımı söylemek istiyorum. Darbeydi ama örtük veya kontrollüydü diyenleri anlayamadığımızı söylemek istiyorum. Net bir şekilde bu bir darbedir, milletin iradesine ve devletimizin birliğine karşı hain bir terör örgütünün, FETÖ’nün planladığı bir darbe hareketidir. Biz amasız ve fakatsız iktidarda kim olursa olsun darbenin de, terörün de karşısındayız diyebilme cesaretini göstermelerini bugün tekrar buradan çağrı yaparak istiyoruz" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümünde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Kabaktepe, ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Kabaktepe, "15 Temmuz vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bugün hem birlik ve beraberliğimizi hatırlarken 15 Temmuz günü yaşananları tekrar yad ederken ülkemiz ve milletimiz için hatta dünya için tekrar ne anlama geldiğini hatırlayarak, geleceğimizin ve Türkiye’mizi daha iyi nasıl kurgulayabiliriz onun araştırmaları ve çabaları içerisinde giriyoruz. Şunu biz biliyoruz, şunu biz görüyoruz, hissediyoruz açık bir şekilde gördük ki 15 Temmuz’da milletimizin iradesine karşı gösterilen haince tepkinin ne olduğunu gördük ve yaşadık. Demokrasimize karşı gösterilen hain darbenin girişiminin ne olduğunu gördük ve yaşadık. Aynı şekilde ülkemizde 85 milyon vatandaşın birlik ve beraberliğine karşı girişilen ihanet şebekesinin çabasını ve gayretini, bu birliği ve beraberliği hep birlikte gördük. Ekonomiden, siyasetten ve kültüre kadar milletimizin güven duygusuna kadar yani her alanda bir darbenin haince bir terör girişiminin, FETÖ’nün başlattığı, birleşenleriyle birlikte ülkemizi sürüklemek istedikleri uçuruma 252 şehidimizle ve binlerce gazimizle, milyonlarca milletimizin cesaretiyle beraber tüm bu yapılmak istenen kötülüklere karşı tekrar milletimiz kendi iradesiyle iyiliğini, iradesini hakim kılarak bu darbeyi püskürtmeyi başardı. Tabii bu vesileyle milletimiz binlerce yıldır dünya sahnesinin gösterdi birlik, beraberlik ve iradesine sahip çıkışını. Bin yıldan fazladır Anadolu coğrafyasında gösterdiği bu birlikteliği ve beraberliği aynı şekilde devam ettirecektir. Şunun altını her zaman çiziyoruz, milletimiz gelecek planını yaparken bugün Türkiye’nin nasıl olması ve nereye gitmesini belirlerken de hiçbir zaman terör örgütlerinden, darbecilerden, yurt içi ve yurt dışı örtük sömürgecilerle iş birliği yapıp, Türkiye’nin ilerlemesini ve Türkiye Yüzyılı’nın inşa edilmesini bundan sonra engellemek isteyenlere geçit vermeyecektir. 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü, Çengelköy, Beylerbeyi şehit verdiğimiz yerler. Bu kadar yıl geçmesine rağmen darbeye, darbe diyememeyi anlayamadığımızı söylüyorum. Darbenin faillerini terörist olarak niteleyemeyenleri anlayamadığımı söylemek istiyorum. Darbeydi ama örtük veya kontrollüydü diyenleri anlayamadığımızı söylemek istiyorum. Net bir şekilde bu bir darbedir, milletin iradesine ve devletimizin birliğine karşı hain bir terör örgütünün, FETÖ’nün planladığı bir darbe hareketidir. Biz amasız ve fakatsız iktidarda kim olursa olsun darbenin de, terörün de karşısındayız diyebilme cesaretini göstermelerini bugün tekrar buradan çağrı yaparak istiyoruz. Bunun aması ve fakatı olmaz, çünkü bu ülkeye karşı, millete karşı yapılan bir saldırıdır" dedi.