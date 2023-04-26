AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Ataşehir esnafını ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ataşehir’de esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim çalışmaları çerçevesinde Ataşehir’de vatandaşlarla bir araya geldi. Ataşehir Kayışdağı’nda esnaf ziyaretlerinde bulunan Kabaktepe, esnaf ve dükkanlardaki vatandaşlarla sohbet etti. Kabaktepe, muhabbet ettiği bir çocuğun güreş sporu ile ilgilendiğini duyunca çocuğa, "Güreş güzel bir spor. Bak Rıza ağabeyin 12’nci kez Avrupa Şampiyonu oldu. İnşallah sen de ay yıldızlı bayrağı sallarsın, biz de arkandan İstiklal Marşı’nı söyleriz. İnşallah bayrağımızı gönderden indirmezsin” dedi.