AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9’uncu yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na ziyaretler sürüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Başkan Abdullah Özdemir’in öncülüğünde anıta gelerek şehitler için dua etti. Ziyaret sonrası konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Biz 15 Temmuz’da şunu bir kez daha gördük. Bu millet, çok asil bir millet. Hiçbir zaman boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen, her daim buna karşı bir mücadele vermiş bir millet" dedi.

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı ziyaretçi akınına uğruyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anıta, siyasi parti temsilcileri de ziyaretlerde bulunuyor. Bu kapsamda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na gelerek şehitler için dualar okudu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir öncülüğünde yapılan ziyarete parti teşkilatından çok sayıda kişi katıldı.

"Bundan sonraki süreçte de millet olarak bağımsızlığımıza en güçlü şekilde sahip çıkacağız"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, " Başta iki yüz elli üç şehidimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ülkemize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yine, iki bin yedi yüz otuz yedi gazimiz, 15 Temmuz gazimiz var. Kendilerine, yüce milletimize ve yakınlarına da geçmiş olsun dileklerimizi öncelikle iletmek istiyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu tarafa her daim kesintiye uğratılmak istenen bir demokrasi mücadelesi söz konusu. İşte 60 darbesi, 71 muhtırası, 80 darbesi, 90’lı yıllarda 28 Şubat dönemlerini gördük. 2000’li yıllarda yine askeri hareketlilik, 2010’lu yıllarda Gezi’yle başlayan, 15 Temmuz’da nihayet eden darbe girişimi. Bu, bağımsızlık mücadelemizin her daim var olduğunu gösteriyor. Bundan sonraki süreçte de millet olarak bağımsızlığımıza en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Biz 15 Temmuz’da şunu bir kez daha gördük, Bu millet, çok asil bir millet. Hiçbir zaman boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen, her daim buna karşı bir mücadele vermiş bir millet. Daha önceki darbelerde de gördüğümüz gibi birkaç sene içerisinde tekrar demokratik hayata geçiş noktasında mecbur kalınan bir irade söz konusu" dedi.

"Terör belasının da artık 47 yıllık parantezinin kapandığına İnşallah şahit olmaya başladık"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Özdemir, " Elhamdülillah ülkemizin sırtındaki büyük bir yükü, 15 Temmuz’da ülkemiz milletimizle birlikte altmış oldu. 60 yıla aşkın bir terör öbeklenmesi her haneye girmeye çalışan, her kuruma girmeye çalışan bir terör öbeği elhamdülillah söküp atıldı. İşte 12 Temmuz’da Cumhurbaşkanımızın tarihi açıklamasıyla terör belasının da artık 47 yıllık parantezinin kapandığına inşallah şahit olmaya başladık. Orada da önemli bir mücadele yürütülmüştür. Yani bugünlere kolay gelinmedi. Hiçbir terör örgütü keyfi bir fesih yapmaz. Bunu ifade etmek gerekir. Bu net bir şekilde de vurgulamak gerekir. Cumhurbaşkanımızın iradesi, 2000’li yıllardan bu tarafa devam eden ordumuzun vermiş olduğu mücadele, askerimizin vermiş olduğu mücadele, ülkemiz içerisindeki terör odaklarına söküp attı. Terör noktasında önemli bir sindirme ve bastırma söz konusu. Bunun sonucunda bu meyveleri ülke ve millet olarak almaya başladık." şeklinde konuştu.

"Her yeri Türk bayrağımızla süsleyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı bayrak asma çağrısının altını çizen Başkan Özdemir, "En çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu dönemde Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla de birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bayrağımızı da İstanbul’umuzun her noktasına, her köşesine asmaya başladık. Hanelerimizden, işyerlerimizden, parti binalarımızdan ve işte İstanbul’un her noktasında bayraklarımızı görüyoruz. Dün biz esnafımıza il başkanlığı olarak dağıtımlarımızı yaptık. Komşularımızı, ilçe başkanlıklarımızla aynı şekilde arkadaşlarımızla bulundukları ilçelerde esnafımızla, vatandaşlarımızla bayrak takdimlerinde bulundular. Bağımsızlığımızı sembolü olan bayrağımızı inşallah al bayrağımızı İstanbul’da her tarafına inşallah süsleyeceğiz. Bu anlamda ben buradan bir çağrıyı yine vatandaşlarımızın hepsine yapmak istiyorum. Hem 15 Temmuz adına, hem terörsüz Türkiye’nin nihayete erme noktasındaki verilen mücadeleyi taçlandırmak adına hanelerimize, odalarımıza, camlarımıza, işyerlerimize, binalarımıza, her yere inşallah Türk bayrağını gelinleri süsler gibi inşallah süslemiş olacağız" dedi.