AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Kore-Kıbrıs şehit ve gazilerini anma programı gerçekleştirdi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Kore ve Kıbrıs savaşlarındaki şehit ve gaziler için anma programı gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, yaptığı konuşmada "Ülkemizin kahraman evlatları, cesaretleri ve savaşçı kabiliyetleriyle destanlar yazarak kendi ifadelerine göre ‘kan kardeş ve can dostu’ olmuşlardır" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından "Kore’den Kıbrıs’a Hep Mazlumun Yanında" ismiyle şehit ve gazileri anma programı gerçekleştirildi. Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası’nda gerçekleşen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar, İl Şehit, Gazi ve Yetim Komisyonu Başkanı Selman Enes Yücel, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

"İlelebet sürecek bir dostluğun kurulmasını temin etmişlerdir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak programda yaptığı konuşmada, "Kore halkının huzuru, güvenliği ve uluslararası barışın tesisi için omuz omuza savaşan kahraman askerlerimiz Kore ile ilelebet sürecek bir dostluğun kurulmasını temin etmişlerdir. Ülkemizin kahraman evlatları, cesaretleri ve savaşçı kabiliyetleriyle destanlar yazarak kendi ifadelerine göre ‘kan kardeş ve can dostu’ olmuşlardır. Bundan tam 49 yıl önce bir sabah 31 bin 671 askerimizle gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı ile askerimiz Kıbrıs’a ayak basmış, bütün Kıbrıs’ı barış ve huzura kavuşturmuştur. Gazilerimizin gelirine bakılmaksızın her birinin maaşları asgari ücret tutarında seviyeye yükseltilerek ödenmeye başladı. Ayrıca kamuda istihdam hakkı, faizsiz konut kredisi hakkı, ücretsiz seyahat hakkı, elektrik ve su indirimi, ek ödeme ve öğrenim yardımı gibi birçok yeni hak sağlanmış ve önceden var olanların da alanı genişletilmiştir" diye konuştu.

Programda "Bilinçli Anne Güçlü Aile" projesine yaptıkları katkıları dolayısıyla ilçe temsilcilerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak tarafından plaket takdim edildi.