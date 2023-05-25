AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan Erdoğan şarkısı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ithafen yeni bir şarkı paylaştı. "Aşk ile yürüyenler, Yolunda yorulmaz ki, Sevenlerin önünde hiç, Engeller duramaz ki.." dizeleriyle büyük beğeni toplayan şarkıyı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendi hesabından paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni toplayan şarkının söz ve müziği sanatçı, müzisyen Yücel Arzen’e ait.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ithafen yeni bir şarkı paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan şarkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da beğendi ve hesabından paylaştı. Söz ve müziği sanatçı, müzisyen Yücel Arzen’e ait olan şarkıya Tora Çelik ve Sezen Kiremit de sesleriyle katkıda bulundu. Şarkının ritmi ve ahengi kadar klipte kullanılan Erdoğan görüntüleri de büyük beğeni topladı. Vatan Sevgisi, Güçlü Türkiye, Türkiye Yüzyılı Vizyonu temaları hassasiyetle işlendi.