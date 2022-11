AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı, saldırının gerçekleştiği alana karanfil bıraktı

TAKİP ET

AK Parti İstanbul İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, İstiklal Caddesi’nde terör saldırısının olduğu alana karanfil bıraktı.

AK Parti İstanbul İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanlıkları İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen terör saldırısının bulunduğu noktaya geldi. Alana karanfil bırakan heyet saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Ardından AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan basın açıklaması yaptı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, "Kadınlar olarak terörün karşısında daima dik durduk ve dik durmaya da devam edeceğiz. Bu hain saldırı bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yapılmış bir saldırıdır. Bu bize Kıbrıs’ın Taksim’den cevabıdır, bu bize Diyarbakır annelerimizin Taksim’den cevabıdır. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın yurtdışı diplomasisine verilen bir cevaptır. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenler, buna maşa olanlar şunu bilmelidir ki; annelerin acısı büyük olduğu kadar ahları da büyük olur. Annelerin ahının bulunduğu yerde kimse yaşayamaz. Biz terör örgütlerinin tamamını annelerin ahında yok etmeye hazırız. Acımızı yüreğimize gömüp, siyasetten ekonomiye, akademiden sağlığa her sektörden kadınlarla mücadelemize devam edeceğiz. Bugün İstanbul’da 39 ilçe kadın kolu başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bunu ifade etmek için buradayız. Ailelerimizin her zaman yanında olacağız, Allah devletimize zeval vermesin diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde birlik ve beraberliğimizi herkese, her şeye rağmen devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.