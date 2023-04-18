AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Ayaydın: 'AK Parti olarak milletin kurmuş olduğu bir siyasi partiyiz'

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Derya Ayaydın, Sarıyer’de esnaf ve vatandaş ziyareti etti. Ayaydın, "AK Parti olarak milletin kurmuş olduğu bir siyasi partiyiz. Millet ve memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı sahada muhteşem bir sevginin, muhabbetin olduğunu görüyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili 1, 2 ve 3’üncü bölge adayları seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarına sahada devam eden AK Parti 2’nci bölge Milletvekili adayı Derya Ayaydın bugün Sarıyer’de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Samimi ortamda gerçekleşen sohbetlerde Ayaydın’a AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun da eşlik etti. Sokaktaki vatandaşlardan ve esnaflardan destek talep edildi. Ziyaretlerin ardından Maslak’ta İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odası’na geçildi. Burada oda yöneticisiyle ziyaretin ardından Ayaydın ve teşkilat üyeleri saha çalışmalarına devam etti.

“Allah nasip ederse 15 Mayıs sabahına zaferle çıkacağımıza inanıyoruz”

Sarıyer’de esnaf ziyaretleri sırasında konuşan Derya Ayaydın, "7/24 sahadayız. Ramazan ayını böyle geçiriyoruz. Akşam iftar programlarımız oluyor. Allah nasip ederse bayramda devam edeceğiz. Her ilçeye gidiyoruz ve herkese dokunmaya çalışıyoruz. Bugün de Sarıyer ilçesindeydik. Şu anda da İstanbul’un kalbi olan Maslak Oto Sanayi’deyiz. Herkesin bizlere karşı çok olumlu dönüşleri var. Bizden beklentileri de büyük. İnşallah Allah nasip ederse 14 Mayıs günü, 15 Mayıs’a zaferle çıkacağımıza inanıyoruz” dedi.

“AK Parti olarak milletin kurmuş olduğu bir siyasi partiyiz”

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun ise, "14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala 7 gün 24 saat esaslı var gücümüzle çalışıyoruz. AK Parti olarak milletin kurmuş olduğu bir siyasi partiyiz. Millet ve memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı sahada muhteşem bir sevginin, muhabbetin olduğunu görüyoruz” diye konuştu.