AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Aydoğan Ahıakan Kartal'da taksici esnafıyla buluştu

AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili adayı Aydoğan Ahıakan, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Kartal’da çalışan taksicilerle bir araya geldi. Taksicilerle tek tek selamlaşan Ahıakan, taksicilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Aydoğan Ahıakan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Kartal’da taksici esnafını ziyaret etti. Taksici esnafıyla sohbet eden Ahıakan, taksicilerin taleplerini dinledi. Taksici esnafının 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayan Ahıakan, taksici esnafına yönelik yürütülen çalışmaları ve ileriki dönemlerde yapılacak olan faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi. Ahıakan, 14 Mayıs seçimlerinde taksici esnafından desteğini isteyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

“ÖTV müjdesini verdik”

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Aydoğan Ahıakan, “Bugün 1 Mayıs işçi bayramı, Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs’ın bayram anlamında yaşanması ve tatil olmasını ilan etmişti. Cumhurbaşkanımıza bu açıdan çok teşekkür ediyoruz. Bugün Kartal’da Eren Taksi durağımızı ziyaret ettik, esnaflarımızla bir araya geldik. Tüm çalışan emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs emek dayanışma bayramlarını tekrar tebrik ediyorum. Burada yine ÖTV’yle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu müjdeyi taksici esnafımıza anlattık. Ticari taksilerde özellikle ticari araçlarda aynı emsalde araçla yenilendiğinde ÖTV alınmayacak. Öte yandan Kartal teşkilatındaki arkadaşlarımızla beraber özellikle esnaflarımızın ellerini sıktık. Onların bize olan taleplerini, önerilerini ve iletmek istedikleri hususları dinlemiş olduk. Vatandaşlarımızı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik” diye konuştu.