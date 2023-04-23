AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Çiçek'in bayram ziyareti esnasında 94 yaşındaki Ali amcadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran dua

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Ali Çiçek, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Çiçek ile denk gelen akciğer hastası 94 yaşındaki Ali Akgöz cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “ Allah’a yalvarıyorum, ona oyumu vereyim de öyle öleyim” diyerek dualar etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Ali Çiçek, bayram nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret etti. Çiçek, akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan 94 yaşındaki Ali Akgöz ile denk geldi. Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını Ali Amca’ya iletti. 94 yaşındaki Ali Akgöz, duygulanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti.

Akgöz, “Nasip et diyorum, Allah’a yalvarıyorum, ona oyumu vereyim de öyle öleyim” dedi.