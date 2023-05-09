AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Dalkılıç: 'Batı, Cumhurbaşkanımızın indirilmesi rüyasını görülüyor'

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Halis Dalkılıç, “Batı ülkeleri Cumhurbaşkanımızın indirilmesi rüyasını görülüyorlar” dedi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı gün kala AK Parti milletvekili adayları vatandaşla buluşmaya devam ediyor. AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Halis Dalkılıç, vatandaşları ziyaret edip talep ve sorunlarını dinliyor. Bahçelievler’de esnaf ziyaretinde bulunan Dalkılıç, daha sonra tekstil fabrikalarını ziyaret ederek programlarına devam etti.

"Batı ülkeleri Cumhurbaşkanımızın indirilmesi rüyasını görülüyorlar”

7 Mayıs günü mitingde vatandaşların işaret fişeğini yaktıklarını belirten Dalkılıç, 14 Mayıs seçimlerinin kritik bir öneme sahip olduğunu ve batı medyasının karalama kampanyası başlattığını ifade etti. Dalkılıç, "Milyonları aşan katılımla pazar günü vatandaşlarımız gerçek bir muhabbet gösterdiler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tarihi bir güne şahitlik ettik. Diğer ülkelerde çıkan gazetelerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın indirilmesi gerekiyor diyorlar. Batı ülkeleri Cumhurbaşkanımızın indirilmesi rüyasını görülüyorlar. Bu seçim sadece bizim ülkemizi ilgilendirmiyor. Türkiye’ye umut bağlayan ve Türkiye’nin dostları olanların sevinçle karşılayacağı bir seçimdir. Türkiye’nin ilerlemesini engellemek isteyenler ise bu seçimde her fırsatta karşımıza çıkıyor” diye konuştu.