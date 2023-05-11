AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Erdem ve Eminmollaoğlu Ümraniye'de Sivaslılar ile buluştu

AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı İsmail Erdem ve Mahmut Eminmollaoğlu Ümraniye’de seçim çalışmaları çerçevesinde İstanbul’da yaşayan Sivaslılar ile bir araya geldi.

AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayları İsmail Erdem ve Mahmut Eminmollaoğlu seçim çalışmalarına Ümraniye’de devam etti. Erdem ve Eminmollaoğlu Ümraniye’de yaşayan Sivaslılar ile kahvaltı programında bir araya geldi. Sivaslı hemşehrileriyle sohbet eden Erdem ve Eminmollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ileterek desteklerini istedi. Bir araya gelerek buluşmalarından dolayı Milletvekili adaylarına teşekkür eden Sivaslılar seçimlerde destekleyeceklerinin sözünü verdi.

“14 Mayıs geleceğimizin seçimi “

AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı İsmail Erdem, “AK Partinin kuruluşundan bugüne kadar Sivas olmak üzere İstanbul’da yaşayan Sivaslılar olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partiye destek oldular ve destek verdik. Bugün binlerce Sivaslı Ümraniye nikah sarayına akın etti. Büyük bir heyecan var hemşehrilerimizde Pazar gününü iple çekiyoruz. Ülkenin geleceğinin seçimi diyoruz. İnşallah İstanbul’da yaşayan Sivaslılar olarak Cumhurbaşkanımızı ve AK Partiyi daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz ” şeklinde konuştu.

“Sivaslılar milli iradenin, beka ve istikbalin yanında olacaktır”

AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Mahmut Eminmollaoğlu , “Ümraniye’de Sivaslılar nüfus olarak yüzde 10 gibi oranla 1. sırada yer alıyor. Ben 6 yıldır ilçe başkanlığı yapıyordum ve hemşehrilerimiz bize her zaman destek verdi. AK Partiyi en çok destekleyen iller arasında Sivas ve Sivaslılar var. 14 Mayıs’ta Sivaslılar milli iradenin yanında beka ve istiklalin yanında olacaklardır” diye konuştu.