AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kıymaz'dan depremzede aileye ziyaret

AK Parti milletvekili adayı Ahmet Bilal Kıymaz, Sultangazi’de depremzede bir aileyi ve engelli 2 genç kızı ziyaret etti. Engelli kızların annesi Fatma Öznur, “Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Belediyemiz, gençlik kollarımız ve kadın kollarımız hepsi bizimle ilgileniyor” dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayları 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırdı. İstanbul 2’nci bölgeden milletvekili adayı Ahmet Bilal Kıymaz, Sultangazi’de Hatay Antakya’dan gelen depremzede bir aileyi ziyaret etti. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalardan söz eden Kıymaz, konutların yenilenmesi noktasında ilerleme kaydedildiğini aktardı. Kıymaz ve beraberindekiler daha sonra engelli iki kız kardeşin evini ziyarette bulundu. 21 yaşındaki Arzu Öznur ve Elif Öznur ile sohbet etti. Engelli kızların annesiyle konuşarak gerekli yardımların devam edeceğini ifade etti.

“Bu yıl içinde 319 bin konutu teslim edeceğiz”

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başlayan Kıymaz, “3 depremin aynı anda yaşandığı, dünyada nadir görülen ‘Yüzyılın Depremi’ denilen bir depremi yaşadık. Etki alanını çok ciddi şekilde hissettik. Ancak milletimizin, devletimiz çok güçlü. Milletimiz, devletimiz ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Oralarda bulunduğumuz sürece geldi. Her ili ziyaretlerde bulundu. İnşallah bu yıl içinde 319 bin konutu teslim edeceğiz. Tamamı da 650 bin konut olacak. Vatandaşlarımıza daha güvenli ve huzurlu ortamı sağlayacağız” dedi.

“Bu işi yaparsa AK Parti yapar”

Depremzede vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu güvenden söz eden Kıymaz, “Vatandaşlarımız devletimize, hükümetimize, cumhurbaşkanımıza güveniyorlar. Onlardan destek bekliyoruz. Bu işi yaparsa AK Parti yapar. Cumhurbaşkanımız yapar. Bir sonraki süreçte de göreceğiz. Temel atma, anahtar teslim törenlerimizi yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

“Engelli vatandaşlarımıza dokunmaya devam ediyoruz”

AK Parti hükümetinin engellilere verdiği öneme değinen Kıymaz, “Biz AK Parti hükümeti olarak engelli vatandaşlarımıza bundan sonraki süreçte de dokunmaya devam ediyoruz. Evde bakım, evde yardım hizmetleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Biz sonraki süreçte daha iyi ortamlarda hizmet görmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Sonuçta tüm vatandaşlarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hepsi bizimle ilgileniyor”

Engelli kızların annesi Fatma Öznur, “Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Reis bir numara. İnşallah yine seçimi alacağız, sandıkları patlatacağız. Belediyemiz, gençlik kollarımız ve kadın kollarımız hepsi bizimle ilgileniyor” ifadelerini kullandı.