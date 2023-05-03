AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kıymaz, Ortaköy semt pazarında esnaftan destek istedi

AK Parti İstanbul 2’nci Bölge milletvekili adayı Ahmet Bilal Kıymaz, Beşiktaş Ortaköy’de semt pazarını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlardan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek istedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayları 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala saha çalışmalarına hız kazandırdı. İstanbul 2’nci Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Bilal Kaymaz seçim çalışmalarını Beşiktaş Ortaköy’de sürdürdü. Ortaköy semt pazarını ziyaret eden Kıymaz, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve şikayetlerini dinleyen Kıymaz, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için desteklerini talep etti.

“Beşiktaş’ta vatandaşın tepkisi güzel”

Kıymaz, yaptığı açıklamada “Beşiktaş ilçesinde semt pazarındayız. Taze ürünleri, vatandaşın güler yüzünü görüyoruz. Kendilerinden çok güzel tepkiler alıyoruz. Bize ilettikleri şeylerin notlarını alıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte AK Parti’ye destek istiyoruz. Vatandaşla beraber bu süreci yürüteceğiz. Beşiktaş önemli ve değerli bir ilçe. Benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla vatandaşın tepkisi güzel. En azından dengeli ve olumlu. İnşallah sonucu da bizim için hayırlı olur” dedi.