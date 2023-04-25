AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Nazif Çetin, Avcılar'da hasta ve yaşlı seçmenleri evlerinde ziyaret etti

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Nazif Çetin, seçim çalışmaları çerçevesinde Avcılar’da vatandaşlarla buluştu. Çetin, daha sonra Muazzez Karakuzular isimli bir hastayı ve 81 yaşında tek başına yaşayan Güler Tunçses’in evine misafir oldu. Çetin ziyaret ettiği kişilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

“Çok güzel ve aktif çalışıyorlar”

Çetin’i evinde misafir eden Muazzez Karakuzular, “Çok güzel ve aktif çalışıyorlar. Gaziantep’ten depremzede misafirlerim ve ameliyatlarımdan dolayı katılamasam da takip ediyorum. Özellikle sosyal medyadan takip ediyorum, inşallah ilk turda alacağız” dedi.

“Hasta ziyaretlerimizi yapıyoruz”

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Nazif Çetin, "Biz zaten sahadayız. Günlük programlar dahilinde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de Avcılar Üniversite Mahallesi’nde çalışıyoruz. Hasta ziyaretlerimizi yapıyoruz. İlk olarak Muazzez ablayla görüşme yaptık. Cumhurbaşkanımızın selamını getirdik. Muazzez ablamız, rahatsız olmasına rağmen büyük bir heyecan taşıyor. O da sahayı bizlere soruyor” diye konuştu.

Milletvekili adayı Çetin’i evinde misafir eden 81 yaşındaki Güler Tunçses, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Çetin ise “Onun heyecanı bize de büyük bir heyecan getirdi. Kendisini gördük ve mutlu olduk" dedi.