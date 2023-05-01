AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Ramazan Arkan 1 Mayıs'ta işçiler ile buluştu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle AK Parti İstanbul 3. Bölge 28. Dönem Milletvekili adayı Ramazan Arkan Esenyurt ilçesindeki sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.

14 Mayıs Seçimlerine sayılı günler kala AK Parti İstanbul Milletvekilleri adayları sahada seçim çalışmalarına devam ediyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle AK Parti İstanbul 3. Bölge 28. Dönem Milletvekili adayı Ramazan Arkan esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esenyurt ilçesinde bulunan sanayi sitesi esnafını ziyaret eden Arkan esnafın sorunlarını dinledi ve çözüme kovuşturmak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Milletvekili adayı esnafın kendilerini gördüklerinde en fazla TOGG arabasını sorduklarını bir gün esnafı ziyaret ederken o araba ile gelmek istediğini dile getirdi.

“2001 yılından önce bu hizmetler yoktu”

"İşçi bayramında emekçi kardeşlerimizin yanında oluyor" diyen AK Parti İstanbul 3. Bölge 28. Dönem Milletvekili adayı Ramazan Arkan, “ Bugün bütün gün boyunca kardeşlerimizin sorunlarını dinleyip beraber oturup sohbet ediyoruz. Sahada esnafımız ve vatandaşımız ile olmayı her zaman tercih ediyoruz. 21 senedir hem partimizin hem Cumhurbaşkanımızın bir yönetimi var. Bir yerde yönetim olabilmesi için bir irade olabilmesi. Bu da Cumhurbaşkanımızda var. Esnafımız TOGG arabamızı çok merak ediyor, gönül ister ki bir gün arabamız ile buradaki esnafımızın yanına gelelim. Esnafımız TOOG, TCG Anadolu Kızıl Elma, bunları sürekli bize soruyor merak ediyorlar. Bunlar 2001 yılından sonra yapıldı, 2001 yılından önce bu hizmetler yoktu” diye konuştu.