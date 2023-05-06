AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Yıldırım: '14 Mayıs'ın işaret fişeğini görmüş olacağız'

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Adem Yıldırım, Büyük İstanbul Mitingi ile ilgili, “Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde 14 Mayıs’ın işaret fişeğini görmüş olacağız” dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayları 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri çalışmalarını sürdürüyor. 2’nci bölgeden milletvekili adayı Adem Yıldırım Sultangazi’de çalışmalarına devam etti. Yıldırım, Sultangazi’de bir derneğe giderek taziye ziyaretinde bulundu, daha sonra Sivas Koyulhisar Karaçam Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne giderek vatandaşlarla sohbet etti, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşlardan destek istedi.

Adem Yıldırım, “Sokaklar, caddeler, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diyor, ‘AK Parti’ diyor. Birileri başka bir dil kullanabilir ama şu ana kadar 21 yıldır iktidarda olan, milletin gönlünde taht kurmuş olan, milletle olan gönül bağını hiçbir zaman koparmayan bir liderden ve partiden bahsediyoruz. Biz meydanların, sokakların ve caddelerin dilinin çok büyük bir ölçü olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yarın Atatürk Havalimanı meydanında da 14 Mayıs’ın işaret fişeğini görmüş olacağız. Kayseri, Erzurum, Van, Samsun, Giresun, Rize, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin’e bakıldığı zaman çok ciddi anlamda teveccüh var. Bunu net bir şekilde görüyoruz” dedi.

“Dünyaya bir çağ kapısını aralamış olacağız”

Bu seçimin yüzyılın seçimi olduğunu kaydeden Yıldırım, “Yarın da yüzyılın mitingi. Türkiye yüzyılı olarak dünyaya bir çağ kapısını aralamış olacağız. Onun işaret fişeğidir. Yüzyılın mitinginden kasıt, 14 Mayıs’ın fotoğrafını yarın Atatürk Havalimanı’nda ortaya koymaktır. Zaten yüzyılın seçimine giderken ortaya konan bu miting çok net bir şekilde bu mesajın işareti fişeğini bize göstereceği için yüzyılın mitingi diyoruz. İnşallah yüzyılın mitingine de tüm İstanbullu kardeşlerimizi kadın, erkek, çocuk demeden herkesi bekliyoruz” diye konuştu.