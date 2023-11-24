AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu, Öğretmenler Günü'nde Yeni Yüzyıl Üniversitesini ziyaret etti

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Dr. Sevan Sıvacıoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine yapmış olduğu ziyaret ile akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Sıvacıoğlu, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Genel Sekreter Yakup Hayırlıoğlu ve Rektör Danışmanı Gülçin Mete ile bir araya gelerek günün anlam ve önemine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, Dr. Ofluoğlu’na hediye takdiminde bulunan Sıvacıoğlu, Üniversitenin idari katındaki akademisyenleri ziyaret ederek karanfil takdim edip Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Ardından, Yüzyıl Kafe’de öğrencilerle bir araya gelen Sıvacıoğlu, onların sorularını cevaplayarak Üniversite hayatı ve kariyer hedeflerine yönelik bilgiler aldı. Öğrencilere hediyeler dağıtan Sıvacıoğlu, aynı zamanda çorba ikramında da bulunarak samimi bir ortamda öğrencilerle birlikte olmanın keyfini yaşadı.

Dr. Sevan Sıvacıoğlu’nun ziyareti, Üniversite camiası tarafından memnuniyetle karşılanırken, öğretmenler ve öğrenciler arasında oluşturduğu sıcak atmosfer ise etkinlik boyunca dikkat çekti.