AK Parti İstanbul milletvekili Durgut:

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, “Kanser Hastanesi’nin bombalandığı bir yerde hangi uluslararası hukuk kuralından bahsedilebilir” dedi.

Durgut, çeşitli ülkelerden çocuklarla basın toplantısı yaptı. Durgut, Gazeli, Somali, Kırgızistan’dan çocukların olduğunu belirterek, çocukların barışı masumiyeti temsil ettiğini belirtti. Durgut, “Birleşmiş Milletlerin rakamlarıyla Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 8 bin 500 kadın ve çocuk öldürüldü. 788 bin 800 kadın ve kız çocuğu evsiz kaldı. Bir milyon 700 bin insan yaşadığı yeri ter etmek zorunda kaldı, bunların yarısından fazlası çocuktu. 2 bin 60 kadın eşini kaybetti. 7 bin 500 çocuk babasını kaybetti. 50 bin kadın hamile ve bu kadınlardan 5 bin 552 tanesinin önümüzdeki ay doğum yapması bekleniyor. Gazze’de elektriğin kesilmesi yaşam ünitesine bağlı hastalar için ölüm fermanı demekti. Hastanelerdeki onlarca prematüre bebeğin hayatını kaybettiğini öğrendik” ifadelerini kullandı.

Gazze’nin çocuk mezarlığına dönüştüğünü belirten Durgut, “Bütün bunlar yaşanırken sessizce izleyen dünyanın kadın ve çocuk haklarından bahsetmeye hakkı var mıdır? Gazze’de 11 yaşında bir çocuğun gördüğü dördüncü büyük bombardıman. En şiddetlisi bu olsa da, Filistinli çocuklar için yeni bir tecrübe değil. İsrail koordinatları daha önce paylaşılmış olmasına rağmen Gazze’de Türk-Filistin Dostluk Grubu hastanesi de vuruldu. Hastane Gazze’deki 9 bin kanser hastasının tedavi umudu olan tek hastaneydi. Kanser Hastanesi’nin bombalandığı bir yerde hangi uluslararası hukuk kuralından bahsedilebilir” diye konuştu.

Durgut, toplantısının sonunda Gazzeli bir kadına sarıldı.