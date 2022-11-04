AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım taburcu oldu

Azerbaycan'da geçirdiği kazanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım taburcu oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım taburcu oldu
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Azerbaycan’da geçirdiği kazanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlanan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım taburcu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde yanında bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım trafik kazası geçirmişti. Azerbaycan’daki ilk müdahale sonrası Yıldırım ve Ayrım ambulans uçakla Türkiye’ye getirilerek, tedavilerine Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde devam edilmişti. Ayrım bugün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım taburcu oldu
AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım taburcu oldu