AK Parti İzmir'den deprem bölgesine 5 günde 86 tır yardım

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti il ve ilçe teşkilatları olarak ilk andan itibaren deprem bölgesi için yollarda olduklarını ifade ederek, "Şu ana kadar belediyelerimizin yoğun çabası ile 65 tırımız depremin büyük yıkıma yol açtığı 10 ile ulaştı. İl ve ilçe teşkilatlarımız da 21 araçlık malzemeyi bölgeye ulaştırdı" dedi.

Depremin etkilediği 10 ilde, binlerce farklı noktaya aynı anda müdahale edilmek zorunda olunduğunu belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Türkiye’nin kalbi 10 il ile birlikte atıyor. Hükümetimiz, devletimiz eşi benzeri görülmemiş bir mücadele örneği sergiliyor. Millet olarak da duyarlılığımız ve yardımlaşmamız hat safhada. Sen, ben demeden, fark gözetmeden, herkes dört elle depremzedelerimizin yanında. Devlet millet el ele inşallah bu büyük afetin altından hep birlikte kalkacağız. Dünyanın dört yanından arama kurtarma ekipleri, enkaz başlarında bizim ekiplerimizle omuz omuza çalışıyor. Tablo bu iken yaşanan facianın boyutlarını sorgulamadan hareket etmek, olumsuz söylemlerde bulunmak durumu sadece daha da zorlaştırır. Bölgede, canla başla, uyumadan çalışma yürütenlere büyük haksızlık olur. Bu nedenle, yaşanan zorlukların üstesinden gelebilmek için sağduyulu ve soğukkanlı biçimde hareket etmeliyiz. Tarifi mümkün olmayan bu büyük depremde, doğru muhakeme ile manipülasyonlara karşı dikkatli olmalıyız” dedi.

AK Parti İzmir il ve ilçe teşkilatlarının AFAD ile koordineli yardım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Sürekli, depremin 5. gününe kadar kat ettikleri yolu da paylaştı. Sürekli, “Menemen, Kınık, Kiraz, Bayındır ve Bergama belediyelerimiz şu ana kadar toplam 65 tırı bölgeye ulaştırdı. Ağırlıklı olarak acil ve öncelikli ihtiyaçları taşıyan araçlarımız, belirlenen noktalara teslim ediliyor. İl Başkanlığımız da yürütülen kampanyaya yoğun katılım devam ediyor. Şimdiye kadar 12 tır gönderdik. İlçelerimizden bölgeye görevlendirilen ekiplerimiz oldu. İlçe teşkilatlarımız eliyle şu ana kadar 9 tır, ağırlıklı olarak gıda, ısınma ve giyim olmak üzere acil ihtiyaçlar depremzedelerimize ulaştırıldı. Belediyelerimiz ve teşkilatımız toplamda 86 tırı deprem bölgesine gönderdi. Valimiz Yavuz Selim Köşger’in koordinasyonunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk olarak Adıyaman’dan yaralılarımız İzmir’e getirildi. Çeşitli hastanelerde tedavi altındalar. Durumlarını yakından takip ediyoruz” diye konuştu.