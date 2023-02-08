AK Parti İzmir tek yürek

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı seferberlik başlattı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremin ilk anlarından itibaren harekete geçerek yardım kampanyasını başlattı. İlçe Başkanlıkları ve AK Parti Belediyeleri hızla koordine olurken, yapılan çağrılarla ilk andan itibaren oluşturulan deprem koordinasyon merkezlerine yardım yağmaya başladı. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Türkiye’nin ve coğrafyamızın en büyük felaketini yaşıyoruz. 10 ilimize tarihlerinin acısını yaşatan deprem faciasıyla sarsıldık. Hükümetimiz, ilgili tüm kurum ve makamlarıyla ilk andan itibaren bölgeye akın etti. İzmir’de de AFAD’la koordineli olarak ilçe teşkilatlarımızı teyakkuza geçirdik. 24 saat dolmadan İl, İlçe teşkilatları ve AK Parti belediyeleri olarak 40 yardım tırını yola çıkardık. Tek yürek olduk. Tüm kademeleriyle 30 ilçe teşkilatımız ve 5 belediyemiz hazır. Bu yardımlar artarak ve aralıksız devam edecek” şeklinde konuştu.

“Gün, birlik olma günü”

Deprem bölgesine, acil ihtiyaçlar için her gün İl Başkanlığından tırların çıkacağını belirten Başkan Sürekli, Belediyelerin destek çalışmalarına da değindi. Sürekli ‘’Menemen, Bergama, Kınık, Bayındır, Kiraz Belediyelerimiz, içinde mobil jeneratörlerin de olduğu ihtiyaç malzemesi olan toplamda 32 tırı deprem bölgesine gönderdi. Belediyelerimiz ve 30 ilçe teşkilatımız, tüm imkânlarını seferber etti. İl ve İlçe teşkilatları olarak da bölgeye ilk etapta; battaniye, kışlık giysi, bebek bezi, gıda kolisi, ısıtıcı, hijyen ürünleri başta olmak üzere acil ihtiyaçları taşıyan 8 tırı yola çıkardık. Bugün de ihtiyaç malzemelerini hazırladığımız ürünler yine karayolu ile bölgeye çıkacak. Gün, birlik olma günü. Bu büyük yarayı da birlikte saracağız” diye konuştu.

“Bu felaketin ve acının rengi tektir”

“Bu büyük felaketi; ülkemizin 6’da 1 nüfusu birebir yaşadı. 14 milyona yakın vatandaşımız etkilendi. Deprem, ülkemizin 7’de 1’inde yıkım getirdi.” diyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, şöyle konuştu; “Sadece tek ses değil, tek yürek, tek vücut ve nefes olarak dayanışmamızı güçlendireceğiz. Böyle bir acının dili, dini, ırkı olamaz. Siyaseti olamaz. Deprem uzmanlarının tarifiyle dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşıyoruz. Devletimiz ve milletimiz bu büyük afetle sımsıkı kenetlendi. Sivil Toplum Kuruluşları, iş dünyası, belediyeler düzenledikleri yardım kampanyalarıyla bu kenetlenmenin parçası. Biz de ilk andan itibaren İzmir’de 30 İlçesinde Deprem Koordinasyon Merkezleri’mizi oluşturduk. Vatandaşlarımız, deprem bölgesindeki insanlarımızın barınma, yiyecek, ısınma gibi öncelikli ihtiyaçlarını sağlamak üzere desteklerini aracılığımızla bölgeye ulaştırıyor. İl Başkanlığı, 30 İlçe Başkanlığı ve 5 belediyemizle birlikte toplam 40 tırı yola çıkardık. Kabinemiz sahada. Arama kurtarma çalışmaları ekipmanları her an arttırılarak hızla sürüyor. Devletimizin gücü ve milletimizin inancı, bu büyük yarayı da saracaktır. Bu felaketin ve acının rengi tektir; hissettirdikleri ve sorumlulukları tektir. El birliği ile üstesinden geleceğimize inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.