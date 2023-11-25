AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: 'Kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız'

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle açıklamada bulunan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Maalesef şiddetin en ağırı Gazze’de yaşanıyor. Burada ölen sadece masum kadın ve çocuklar değil aynı zamanda tüm dünyanın vicdanı” dedi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde AK Parti İstanbul İl Başkanlığında basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadına şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ve iktidara geldikleri ilk andan itibaren kadına yönelik şiddet konusunda birçok adım attıklarını söyledi. Keşir, Gazze’de yaşananların insanlık suçu olduğunu, kadına ve çocuklara yönelik şiddetin en ağırının o bölgede gerçekleştiğini ifade etti.

“Maalesef şiddetin en ağırı Gazze’de yaşanıyor”

Konuşmasına “Bu açıklamamızı bugün artık kadın ve çocuk mezarlığına dönen Gazze’den acısının gölgesinde gerçekleştiriyoruz” diyerek başlayan Keşir, “Başlayan ateşkesin kalıcı olmasını diliyoruz. Dün Bosna’da bugün Gazze’de olduğu gibi çatışma bölgelerinde kadınlara uygulanan insanlık dışı fiziksel ve cinsel saldırılar ve toplu şiddetin aynı zamanda savaş suçu olduğunda ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Maalesef şiddetin en ağırı Gazze’de yaşanıyor. Burada ölen sadece masum kadın ve çocuklar değil aynı zamanda tüm dünyanın vicdanı” dedi.

Kadına yönelik şiddetle ilgili atılan adımları anlattı

AK Parti olarak iktidara geldikleri günden bu yana kadına yönelik şiddet konusundan pek çok adım attıklarını ve bu anlamdaki çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Keşir, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla ifade ettiği kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğu ilkesi partimizin politikalarını belirleyen temel bir unsur. Bu anlamda pek çok adım attık. Kadının eğitim hakkı başta olmak üzere fırsat eşitliği, iş gücü piyasasını ve karar alma mekanizmalarına katılımı hükümetlerimiz öncelikli politikalar alanı olarak belirlediler. Şiddet sadece ülkemizde değil, maalesef tüm dünyanın önemli bir sorunu. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyorum ki bu konuda asla toleransımız yok. AK Parti olarak anayasadan Türk Ceza Kanunu’na, iş kanunundan sosyal politika uygulamalarına kadar yüzlerce düzenleme ve kanunu hayata geçirdik. 2003 yılında aile mahkemelerini kurduk. 2004 yılında anayasada ilk defa ’kadın erkek eşittir, eşit haklara sahiptir’ ilkesini, maddesini getirdik. 2005 yılında köklü bir Türk Ceza Kanunu düzenlemesi yaptık. Töre namus gerekçesi işlenen suçların cezalarını arttırdık. Yine 2005 yılında düzenlediğimiz Türk Ceza Kanunu’nda iki önemli düzenleme yaptık. Beraberinde cinsel saldırı fiili ilk defa yine aynı dönemde suç olarak suç ceza kanununda tanımlandı. 2012 yılında şiddetle mücadele için kapsamlı bir kanunu hayata geçirdik. Bugün de bakanlığımız bunun tamamlayıcısı yeni bir unsur olarak önemli bir genelgeyi yayınladı. 2021 yılında boşanmış eşe işlenen şiddetin tıpkı nikahlı eşe işlenen şiddet seviyesinde cezalarını artırdık. Bir başka konu 2022 yılında son yaptığımız düzenlemede Türk Ceza Kanunu’nda ceza muhakemelerinde iyi hal uygulamaları diye bilinen kalemi, konuyu kadına yönelik şiddet konusunda muaf tuttuk. Nedir bu? Takım elbise, kravat indirimi diye kamuoyunda bilinen. Bunu kaldırdık. Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin bir araç olan KADES uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulamada Avrupa ülkesi ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkeye örnek teşkil ettik. Elektronik kelepçe uygulaması yine son yaptığımız önemli bir uygulama. AK Parti olarak inanıyoruz ki eğitim kadın erkek eşitliği konusunda şiddetin önlenmesi için atılan en temel adımdır. Bu düşünceyle kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın gücü son derece önemlidir. Şiddetin her türünü kınadığımızı tekrar ifade etmek istiyoruz ve şiddetle AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadın erkek omuz omuza devam edecektir” ifadeleri ile konuşmasına son verdi.