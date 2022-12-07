AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: 'Bu ülkede masum doğan çocuk veledizina diye damgalanıyordu biz bunu tarihin tozlu sayfalarına gömdük'

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “Bu ülkede masum doğan çocuk veledizina diye damgalanıyordu ve en fazla 5 yıl ile yargılanıyordu o çocuğu öldüren. Biz bunu tarihin tozlu sayfalarına gömdük” dedi.

AK Parti Kadın Kolları tarafından Belde Kadın Kolları Başkanları İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıda AK Parti döneminde kadın haklarının ve kadınların temsil edilmesinin önceki dönemlere göre çok daha fazla ilerleme kaydettiğini söyleyen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “Biz, ilk seçim beyannamemizde ’Töre ve namus cinayetleri ile kadın yoksulluğu ile mücadele edeceğiz’ diyoruz. Akabinde ne yaptık? Anayasada eşitlik ilkesini getirdik, 2003’te ’Kadın-erkek eşittir’ dedik. ’Devlet bu eşitliği sağlamakla yükümlüdür’ dedik. Sonra ne yaptık? 2005’te Türk Ceza Kanunu’nu yeniledik. Orada töre, namus sebebiyle işlenen cinayetlerin cezalarını artırdık. Bugün çok şükür yüzde 1’in altına düşmüş, yok denecek kadar azalmıştır töre-namus cinayetleri. Bu da AK Parti iktidarının sağlam iradesi sayesinde olmuştur. Yine çok hazin bir şeyi söylemem lazım. Bu ülkede ‘veledizina’ diye bir kavram vardı Ceza Kanunu’nda. Yani nikahsız birliktelikten doğan çocuk damgalanıyordu. O çocuğu öldürenler ciddi indirimler alarak, 3-5 yıl yatıp çıkıyorlardı hapisten. Arkadaşlar unutmayın, unutursak mahvoluruz. Bu ülkede masum doğan çocuk veledizina diye damgalanıyordu ve en fazla 5 yıl ile yargılanıyordu o çocuğu öldüren. Biz bunu tarihin tozlu sayfalarına gömdük” diye konuştu.

“AK Parti bir dünya markasıdır”

AK Parti’nin dünyanın farklı coğrafyalarında bilindiğini belirten TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ise, “Yola çıkarken söylediğininiz sözler, bütün yol boyunca değerlerinizi temsil eder; hedeflerinizi temsil eder, işin özünü verir. Dolayısıyla o konuşma çok önemli gerçekten. O konuşmada ‘Hiçbir şey Türkiye’de eskisi gibi olmayacak’ demişti Cumhurbaşkanımız. Gerçekten olmadı. Bütün alanlarda büyük bir değişimi ve dönüşümü AK Parti başlatmış oldu. O konuşmayı yaparken ‘AK Parti bir dünya markası olacak’ demişti Cumhurbaşkanımız. Ama bunu söylerken kapatma tehdidi ile karşı karşıya bir partimiz vardı. Genel başkanı seçimlere katılıp, milletvekili olarak seçilemeyecek durumdaydı, yasaklama süreçleri vardı. Bu ortam içerisinde bu iddiayı ortaya koydu Cumhurbaşkanımız. Allah’a hamdolsun bugün geldiğimiz noktada AK Parti artık bir dünya markasıdır, küresel bir markadır” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen kadın kolları üyeleri katıldı.