AK Parti Kahramankazan İlçe Teşkilatı'nda yeni üyelere rozet takıldı

AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen törenle partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı.

AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen törenle bin 500 yeni üye partiye katıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmada, Ankara’da 19 ilçe belediyesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izinde hizmet anlayışında ve yerel yönetimler vizyonunda ilerlediğini belirterek, “Cumhur İttifakı belediyelerimiz ile beraber 22 tane belediyemiz vatandaşlarımıza hizmet götürmek için bu kardeşiniz de bu hizmet yolculuğunda AK belediyeciliği Kahramankazan’da en güzel şekilde sizlere sunmak ve hizmet etmek için çalışıyor. Biz size o gün oy almak için değil, samimiyetle bir söz verdik. Seçildiğimiz günün ertesi Kahramankazan‘da hizipçilik yapmayacağız, sen ben ayrımı yapmayacağız dedik” dedi.