AK Parti Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Belen: 'Keçiören'de 13 dayanışma platformu kuracağız'

AK Parti Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Özcan Belen, seçilmesi halinde pandemi sonrasında Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Keçiören ilçesinde de dayanışma platformu kuracaklarını açıkladı.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlere yönelik çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda AK Parti’den Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Özcan Belen, projelerini İHA’ya anlattı. Uzun yıllardır Ankara’da mimar olarak çalışan Özcan Belen, Keçiören için ortak dayanışma platformu kuracaklarını ve Keçiörenlileri bu sisteme katacaklarını açıkladı. Keçiören’de Yozgatlı, Çorumlu, Çankırılı ve Kırşehirli hemşehri dernek ve federasyonların olduğunu, bunları ziyaret ettiğini de ifade eden Belen, Keçiören’de hayata geçirecekleri ortak dayanışma platformlarıyla Keçiörenliler arasındaki birlikteliği ileri bir seviyeye taşıyacaklarını vurguladı. Belen, Keçiören için 13 ortak dayanışma platformu ve 14 mobil uygulama açıkladı. Tüm ortak dayanışma platformlarının belediye destekli olacağını vurgulayan Belen’in açıkladığı platformlar içinde Keçiören Ortak Enerji Dayanışma Platformu oldukça dikkat çekiyor. Belen, “Keçiören’de rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve diğer sürdürülebilir enerji projelerini hayata geçireceğiz ve projelere Keçiörenliler yatırım yapabilecek. Bu yatırım, ortak olan Keçiörenlilere ikinci bir gelir sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Özcan Belen’in açıkladığı ikinci ortak dayanışma platformu ise Keçiören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Dayanışma Platformu oldu. Belen yaptığı açıklamada, “Bu platform, belediye liderliğinde gayrimenkul yatırım ortaklığı modelleri oluşturmayı ve bunları kooperatif modellerine dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Kentsel değişimlere öncülük eden bir yaklaşım benimseyerek, Türkiye ve Avrupa’dan fon ve SPK onaylı gayrimenkul sertifikalarını ihraç etmeyi planlamaktadır. Keçiören’i güvenilir, çekici ve sürdürülebilir bir ilçe haline getirmeyi hedefleyen bu platform, yatırımcılara geleceğe yönelik avantajlar sunmayı amaçlamaktadır” dedi.

Keçiören Belediyesi destekli toplumsal dayanışma online uygulamalarında olacağını vurgulayan Belen, “Keçiören Beceri Paylaşım uygulaması, insanların becerilerini paylaştığı bir çevrim içi öğrenme platformudur. Bu platformda, geniş bir konu yelpazesinde çeşitli online derslere erişim sağlanabilir. Keçiören beceri paylaşımda kullanıcılar, iş, teknoloji ve daha birçok alanda uzmanlaşmış eğitmenlerden öğrenme fırsatı bulabilirler. Platform, interaktif dersler, proje tabanlı öğrenme ve topluluk etkileşimi gibi özelliklerle öne çıkar, böylece kullanıcılar birbirleriyle deneyimlerini paylaşabilir ve birbirlerine ilham verebilirler. Keçiören Beceri Paylaşım, kişisel ve profesyonel gelişim için geniş bir öğrenme kaynağı sunarak online eğitimin popüler bir örneğini temsil eder” ifadelerine yer verdi.

Belen, Keçiören’de giysi bankalarına bağışlanan kıyafetleri, online uygulamalarla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran uygulamanın olacağını belirtti.

Vaatlerinin birinin de Keçiören’de “psikolojik desteğim” uygulamasının olacağını açıklayan Belen, “Yerel yönetimlerin görevlendirdiği, halka psikolojik destek ve yardımlaşma sağlamak amacıyla kullanılan bir çevrimiçi platformu temsil eder. Bu uygulama, Keçiören sakinlerine yönelik psikolojik destek hizmetleri sunmayı amaçlar. Kullanıcılar, uygulama üzerinden psikolojik destek alabilir, online etkileşimlerle danışmanlık hizmetlerine erişebilir ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklara ulaşabilirler. ‘Keçiören Psikolojik Desteğim’ uygulaması, yerel düzeyde toplumun zihinsel sağlığını desteklemeyi ve bu alanda farkındalığı artırmayı hedefleyerek modern bir yaklaşımı yansıtmaktadır” dedi.

Keçiören’de engellilere yönelik ‘Keçiören Gözlerim Ol’ uygulamasını hayata geçireceklerini açıklayan Belen, “Görme engellilere yardım etmek isteyen gönüllülerin, görme engelli bireylerle bağlantı kurmasını sağlayan özel bir uygulamayı temsil eder. Bu uygulama, görme engelli bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri ve dış dünya ile etkileşimde bulunabilmeleri için gönüllülerin destek sağlamasına olanak tanır. Gönüllüler, uygulama üzerinden görme engelli bireylerin ihtiyaçlarına yanıt verebilir, rehberlik edebilir ve onlara yardımcı olabilirler. "Keçiören Gözlerim Ol" uygulaması, teknolojinin yardımıyla topluluk dayanışmasını artırarak görme engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlar” ifadelerine yer verdi.