AK Parti Keçiören Belediyesi aday adayı Belen: 'Keçiörenlilere ikinci emeklilik imkanı sunacağız'

AK Parti Keçiören Belediye Başkan aday adayı Mimar Özcan Belen, seçilmesi halinde Keçiören’e kuracakları enerji yatırımlarına vatandaşları ortak ederek, onlara ikinci emeklilik imkanı sağlayacaklarını belirtti.

25 yıldır mimar olan Özcan Belen, AK Parti’den Keçiören Belediye Başkan adayı adayı oldu. Belen, Keçiören için 5 başlıkta 40 proje açıkladı. Belen’in açıkladığı projeler arasında, Keçiören’e kurulacak enerji yatırımlarına ortak olacak vatandaşlara ikinci bir emeklilik imkanı sunulması da yer alıyor.

"Keçiören Ortak Enerji Yatırım Platformu" projesi hakkında konuşan Özcan Belen, "Keçiören Ortak Enerji Yatırım Platformu, sürdürülebilir enerji projelerine yatırımlar yaparak bireyleri ve toplulukları bir araya getiren bir inisiyatif olacak. Biz Keçiören’de ürettiğimiz bütün enerjinin tek bir merkezden yönetilmesini arzu ediyoruz. Tükettiğimiz enerjinin iki katı kadar bir enerjiyi Keçiören’de üretmek mümkün. Bunun sertifikasyonunu sağlayarak, Keçiörenlileri buraya ortak etmek istiyoruz" dedi.

Keçiörenlilere ikinci bir emeklilik şansı sunacağız

“Büyük Ankara Merkez Keçiören” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Özcan Belen “Başta güneş enerjisi olmak üzere kendisini çok kısa zamanda amorti edecek projeler ürettik. Bu sisteme katılacak Keçiörenlileri adeta ikinci emeklilik imkanına kavuşturmak istiyoruz. Başta güneş ve rüzgar olmak üzere sürdürülebilir enerji kaynaklarına ortak yatırım platformu ile yaptırım yapacağız, Keçiören tükettiği enerjiyi kendisi üretecek ve bundan Keçiörenliler kazanç elde edecek" diye konuştu.

Belen, şöyle devam etti:

"Biz elektrikli şarj istasyonları başta olmak üzere bütün kullandığımız enerjiyi kendimizin üretebileceği, büyük enerji yatırımlarını oluşturabileceğimiz bir Keçiören hayal ediyoruz. Bu mümkün."