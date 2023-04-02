AK Parti Kocaeli SKM 700 kişiyle çalışacak

AK Parti Kocaeli İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Av. Alper Doğan, il ve ilçelerle birlikte yaklaşık 700 kişilik ekiple çalışacaklarını kaydetti.

AK Parti Kocaeli’de 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri’ne yönelik çalışmalar devam ediyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Av. Alper Doğan’ın İl SKM Başkanı olduğunu duyurmuştu. Doğan, göreve gelir gelmez ilçe SKM başkanları atamasını tamamladıktan sonra, il ve ilçelerde başkan yardımcıları ve komisyon başkanlarını da belirlediklerini kaydetti.

Buna göre İl SKM Başkanlığı bünyesinde başkan yardımcıları ve komisyonlarda 70 kişinin çalışacağını, ilçelerle birlikte bu sayının 700’ün üzerine çıktığını belirten Doğan, "Ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir seçime doğru gidiyoruz. AK Parti, derin bir hafızası olan, geçmişte çok önemli ve kritik süreçleri başarıyla tamamlamış güçlü kadrolarıyla bugüne gelmiştir. En büyük zenginliğimiz bu hafızadır. Bu nedenle bu süreçte geçmişten bugüne bütün teşkilatımızla bir ve beraber olarak çalışacağız" dedi. Doğan, görev dağılımı sonrası İl SKM ekibiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.