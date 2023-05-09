AK Parti'li aday Tuğba Işık Ercan: '14 Mayıs'tan sonra hizmetlere en güzel şekilde devam edeceğiz'

AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Tuğba Işık Ercan, Pendik’te Aile Çocuk Eğitim Merkezini ziyaret ederek öğretmenler ve ailelerle bir araya geldi. Ercan, "14 Mayıs’tan sonra da en güzel şekliyle bu hizmetlere devam edeceğiz” dedi.

AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Tuğba Işık Ercan, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimin çalışmaları çerçevesinde bugün Pendik’te yeniden sahaya indi. Kavakpınar Mahallesi’nde Pendik Belediyesine bağlı Aile Çocuk Eğitim Merkezini ziyaret eden Ercan, öğretmenler, çocuklar ve veliler bir araya geldi. Çocuklara kek ikramından bulunan Ercan, öğretmen ve velilere de gül dağıtarak desteklerini beklediklerini belirtti. Seçimde desteklerini vereceklerini belirten aileler ziyaretlerinden ötürü Tuğba Işık Ercan’a teşekkür etti.

“14 Mayıs’tan sonra da en güzel şekliyle bu hizmetlere devam edeceğiz”

AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Tuğba Işık Ercan, "Özellikle küçük çocuğu olan anneler önceden evde kalmak durumunda bulunuyorlardı. Bununla birlikte kadınlarımızın sosyalleşme imkanı kısıtlanıyordu. Bu kurumlarımız ortaya çıkan bu ihtiyacı karşılamış durumda. Pendik ilçemizde sayıları oldukça fazla. Bu kurumların sayılarını tüm Türkiye genelinde arttırmamız gerekiyor. Halkımız çok memnun. Bu hizmetlerimiz daim olur inşallah. 14 Mayıs’tan sonra da en güzel şekliyle bu hizmetlere devam edeceğiz" diye konuştu.