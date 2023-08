AK Parti'li Ayaydın: 'Büyük bir çabayla 3 büyük şehrimizi elde edeceğiz'

TAKİP ET

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, yerel seçimlere ilişkin “Bizden olmayan belediyeler ve 3 büyük şehrimiz olan İstanbul, Ankara ve İzmir’i de büyük bir çabayla elde edeceğiz.” dedi.

AK Parti milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından yeniden sahaya indi. Vekiller, seçim sonuçları için esnaf ve vatandaşlara teşekkür ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da ziyaretlerine Eyüpsultan ilçesinde devam etti. Ayaydın, hane ziyaretlerinin arından ilçe esnafıyla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Ayaydın, notlarını alarak çözüm önerilerini sundu.

“Halkımızın derdini dinleyerek onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz”

Ayaydın, ziyaretlerin ardından yaklaşan yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada “Biz her hafta bir ilçedeyiz. Bugün de Eyüpsultan’dayız. Her kapıyı çalmaya, her insana dokunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğini fazlasıyla yapıyoruz. İnşallah halkımızla beraber 2024 yılındaki yerel seçimlerde de belediyelerimizi alarak yolumuza devam edeceğiz. Eyüpsultan’da bizlere karşı güzel bir teveccüh var. Biz de hanelerde hem esnafta bütün halkımızın derdini dinleyerek onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz.” dedi.

“Bize karşı teveccüh çok büyük”

Yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Ayaydın, “Yerel seçimlerde genel seçimlerden farksız bir tabloyu göreceğiz gibi görünüyor. AK Parti’li olan belediyeler bizimle yola devam edecekler. Bizden olmayan belediyeler ve 3 büyük şehrimiz İstanbul, Ankara ve İzmir’i de büyük bir çabayla elde edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Bugün Eyüpsultan’daydık. Geçen hafta Fatih, ondan önce Zeytinburnu’nda. Bize karşı teveccüh çok büyük. Genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gördüğümüz ilgi ve alaka aynı şekilde devam ediyor. Yerel seçimlerde de aynı şekilde göreceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde devam edeceğiz.” diye konuştu.