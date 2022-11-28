AK Parti'li Çelik'ten CHP'li belediyelere 'çevre' tepkisi

Karesi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Katı Atık Getirme Merkezi’nin açılışında konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, çevre konusunda partisinin çalışmalarını anlattı, Edremit Körfezi’ndeki CHP’li belediyelere ise tepki gösterdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, siyasette kibir ve gururun değil mütevazılığın kişileri bir yere getirdiğini söyleyerek, Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Belgin Uygur örneğini verdi. Çevre konusunda da Edremit Körfezi’ndeki CHP’li belediyeleri suçlayan Milletvekili Çelik, AK Parti hükümetinin çevreye verdiği katkıları dile getirdi. Çelik, Edremit Körfezi’nin CHP’li belediyeler tarafından kirletildiğini de öne sürerek, Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ kanalıyla Edremit Körfezi’nin tekrar güzelleşeceğini kaydetti.

“Mütevazı olan kazanıyor”

Milletvekili Adil Çelik, AK Parti’de siyaset yapmanın ayrı bir güzelliğinin bulunduğunu belirtti. Çelik, Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Belgin Uygur’u örnek göstererek, “Bakın bu kadar cimri olursanız bu işlerin öncülüğü o kadar kolay olmaz. Siyasetçinin gıdası alkıştır. Madem güzel işler yapıyoruz bunları da hani bir söz var marifet iltifata tabidir onu da yapmamız lazım. Bahsetmek istediğim iki konu var. Dinçer başkanı burada takdir ettik. Belgin Hanım benim kardeşim. Ağabeyi bana emanet etti ilk milletvekili olduğu zaman. Genel başkan yardımcısı olduktan sonraki ilk toplantı olduğu için bunu özellikle bu vesileyle belirtmek istiyorum. Ona baktıkça ne görüyorum biliyor musunuz? Altıeylül’de zamanında bir kongre yapıldı. Orada nasıl hitap edildiğinde ben yoktum ama biliyorum. Aradan geçen zaman bize şunu gösterdi; kibir ve gurur değil, mütevazı olan kazanıyor. O yüzden Belgin Hanım kardeşime de ayrı bir teşekkür ve alkış istiyorum. Siyasette bakın bunlar önemlidir. İşte şehrimiz bunun çok zararını gördü. O kibrin, o egonun zararını çok gördü. Ama günün sonunda çizgiyi çekip de bilançoyu aldığında bakıyorsun o değil, mütevazı olan kazanıyor. Bu benim için AK Parti’de siyaset yapmanın ayrı bir güzelliğidir. Partimle de bu anlamda gurur duyuyorum. Tevazu gösterene ’evet, seni biliyoruz, kıymetini, değerini biliyoruz buyur geç bakalım senden istifade edelim’ denmiş oluyor. Bu anlamda da ayrı bir değer olduğunu düşünüyorum. Biz de kendisine orada her türlü yardımcı olacağız. Her türlü desteği vereceğiz. Çünkü orada Balıkesir’i temsil ediyor, Balıkesir siyasetini temsil ediyor. Bu anlamda da başarılı olması için ki olacaktır zaten biz de bütün desteğimizi vereceğiz” diye konuştu.

“CHP’li belediyeler Edremit Körfezi’ni lağıma dönüştürdü”

Çevre kirliliği konusunda Edremit Körfezi’ndeki CHP’li belediyeleri suçlayan Çelik, "Öte yandan bir şey daha söylemem gerekiyor. Birileri bu çevre meselelerini çok diline doluyor, kullanıyor. Ama bol bol muhabbetini yapıyor, iş icraata geldiğinde hiçbir şey yok. 11 Kasım’daki Milli Ağaçlandırma vesilesiyle ağaçlandırma çalışması yaptık. AK Parti döneminde sadece Balıkesir için söylüyorum; herkes için kişi başı 12 fidan dikildi. Bundan haberiniz var mı? İşte çevreci böyle olunur, dünya böyle korunur, çevre böyle korunur. Bunu yapan biziz, AK Parti hükümeti. Kimin haberi var? Yok. Edremit Körfezi kolibasili kaynıyordu. Doğru mu? Akçay’da denize giremiyorduk. Tanıyanlar birbirine ’aman sakın denize girme, deniz kirli, kolibasili var’ diyordu. Sebep ne? Körfez belediyeleri arıtma tesisini çalıştırmamışlar, kanalizasyonu direkt denize vermişler. Olmuş Edremit Körfezi af edersiniz lağım artığı bir yer. Arıtma neden çalışmıyor? CHP’li körfez belediyeleri elektrik borcunu ödemediği için Edremit Körfezi’ni artık kirletmişler diyeyim kibarca" dedi.

“Aklınız neredeydi”

"Bunlar çevreci hesapta değil mi? İşte Kaz Dağları’nda bir şey olsa ’Kaz Dağları bizim, zeytine dokundurtmayız, onu elletmeyiz, bunu yaptırmayız.’ Hani nerede" diye soran Çelik, şöyle devam etti:

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yaptığınız ne? Ne yaptınız? Ne yaptığınızı söyleyeyim; Edremit Körfezi’ni kirlettiniz. Biz de kişi başı Balıkesir’de 12 tane fidan diktik. İşte bakın böyle öncü bir tesis açtık Balıkesir’de bir ilk. Neden CHP’li bir belediye o kadar çevrecisiniz siz yapmadınız? Neredeydi aklınız? Neyle uğraşıyorsunuz? Neyle vakit geçiriyorsunuz? Öyle gelip de onu yaptırmayız, bunu yaptırmayız demekle bu işler olmaz. Görelim ne yapıyorsunuz? Boyunuzu, posunuzu görelim, icraatınızı görelim. Yahu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmasa, BASKİ olmasa Ayvalık bugün susuzluktan kırılıyordu. Bugün çöp toplamak demek bir icraat konusu olması söz konusu bile değil AK Parti bu konuda level atladı, belediyeciliği çok farklı noktaya taşıdı. Erdek Belediyesi çöpleri toplayamıyor, arkasından Büyükşehir Belediyesi aman bizim vatandaşımız mağdur olmasın diye çöplerini topluyor. İşte belediyecilik arasındaki AK Parti belediyeciliğinin farkı budur. Edremit Körfezi de, Allah’tan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oldu da şu anda da oraya ilave arıtma tesisi planlamamız var. İnşallah körfezi hak ettiği, layık olduğu güzelliğe, temizliğe kavuşturacağız. Kaz Dağları’nın eteğinde, zeytin bahçelerinin kucağında hem termal su hem denizin mavisi birlikte, cennet gibi bir yer. Eh birileri kirletiyor, temizlemek de bize kalıyor. Bu anlamdaki öncülüklerinden dolayı Karesi ve Büyükşehir Belediyelerine teşekkür ediyorum. Daha güzel bir dünya, daha temiz bir Balıkesir hep birlikte hedefimiz. Bu doğrultuda çalışıyoruz."