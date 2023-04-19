AK Parti'li görme engelli milletvekili adayı Cemal Donat esnaf ve STK'ları ziyaret etti

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Cemal Donat, seçim çalışmaları çerçevesinde Kartal esnafını ziyaret etti. Donat daha sonra, engelli STK’larının sorunlarını dinledi.

Seçim çalışmaları çerçevesinde AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Cemal Donat, Kartal esnafını ziyaret etti. Donat, dükkanlara tek tek girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf da görme engelli milletvekili adayı Donat’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek desteklerini iletti. Daha sonra engelli STK’larına geçen Donat, dernek başkanları ve üyeleriyle sohbet ederek sorunlarını ve isteklerini dinledi. Donat, seçim çalışmaları çerçevesinde saha çalışmalarına devam edeceğinin mesajını verdi.

“Türkiye Yüzyılı’na yakışır 5 yıl olacağını düşünüyorum”

Donat, yaptığı konuşmasında “Saha çok güzel, bize heyecan veriyor. İnsanların heyecanını paylaşmak bizi de motive ediyor. Her bir alanda farklı insanlarla temas etmek, kamu kurumlarına girip çıkmak, STK’lara ziyarette bulunmak ve burada talepleri, önerileri öğrenmek bizim için besleyici oluyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu dönemde artık ustalık döneminin de bir üst dönemine geçmiş oluyoruz. Şu ana kadar aldığımız dönüşlerle Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir 5 yıl olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.