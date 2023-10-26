AK Parti'li Keşir: 'Gazze'deki kardeşlerimizin acısı her daim yüreğimizde'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin, "AK Parti olarak ilk günden itibaren başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere Gazze’deki kardeşlerimizin acısı acımız. Onların acısı her daim yüreğimizde" dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet Kadını Bu 100’den Daha Güçlü" toplantısı düzenlendi.

Grup adına konuşan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 50 bin gebe kadının Gazze’de sağlıksız şartlarda doğumu beklediğini söyleyerek, çocuk ölümlerine de dikkati çekti.

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıları görmezden gelemeyeceklerini vurgulayan Keşir, "AK Parti olarak ilk günden itibaren başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere Gazze’deki kardeşlerimizin acısı acımız. Onların acısı her daim yüreğimizde" ifadelerini kullandı.

"Kadınların pek çok talepleri devrimci bir bakış açısıyla gerçekleşti"

Keşir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği adımların uzun süre atılamadığını savunarak, şöyle devam etti:

"Kadınların büyük bir kısmı eğitim başta olmak üzere çalışma hayatından, siyasetten dışlandılar. Kadın haklarını kendi ideolojilerinin tekelinde görenler kadınlara en büyük zararı verdi. Kurucu iradenin kadın hakları konusundaki kararlılığı devam etmiş olsaydı 2002’de göreve geldiğimizde karşı karşıya kaldığımız tablo bambaşka olacaktı. Kadınların yıllarca bekleyen pek çok hak talepleri 2002’den itibaren AK Parti hükümetleri döneminde devrimci bir hamleyle, devrimci bir bakış açısıyla gerçekleşti."

"Biz en önemli fırsat eşitliği aracı olan eğitimin önündeki engelleri de kaldırdık"

Anasaya ’kadın erkek eşittir’ ilkesinin ilk defa AK Parti döneminde konulduğuna işaret eden Keşir, bu sürede yapılanlara ilişkin, "Kadına karşı şiddet, cinsel saldırı suçlarını ilk defa suç olarak kanun nezdinde biz tanımladık. Engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı getirdik. ’Eşit işe eşit ücret’ kadının çalışma hayatındaki en önemli mücadele alanıdır. Bunu da ilk defa yasalara biz koyduk. Kadına yönelik şiddetle mücadele suçlarında kamuoyunda ’takım elbise, kravat’ gibi bilinen iyi hal indirimlerini kaldırdık. Bütün bu düzenlemelerle bugün eğitim çağındaki, özellikle de üniversite eğitim çağındaki öğrencilerde kız ve erkek çocuğu oranı hemen hemen eşitlendi. Çünkü biz en önemli fırsat eşitliği aracı olan eğitimin önündeki engelleri de kaldırdık" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet ülküsünü yaşatmaya devam edecekleri mesajını veren Keşir, cumhuriyetin 100’üncü yılının sorumluluğunu 21 yılda yerine getirdiklerinin altını çizdi.

Keşir, öte yandan hafta sonu İstanbul’da düzenlenecek Filistin mitingine çevre illerden kadınları da davet etti.