AK Parti'li Turan: 'Asgari ücrette esas artış yine yılbaşında yapılacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de katıldığı açılış töreninde asgari ücret zammına ilişkin yaptığı konuşmasında, 'Esas artış yine yılbaşında yapılacak. Tüm çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için devletimizin önemli adımları var' dedi.

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  • 03.07.2022 16:16
  • Güncelleme: 03.07.2022 19:59
AK Parti'li Turan: 'Asgari ücrette esas artış yine yılbaşında yapılacak'
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’de bir akaryakıt istasyonunun açılışına katıldı. Açılış töreninde, asgari ücrete yapılan ara zamma ilişkin açıklamalarda bulunan ve asıl artışın yılbaşında yapılacağını belirten Turan, “Bazı çevrelerce işverene 100 lira desteğin az olduğu eleştirilerini gördük. İyi değerlendirmek lazım. Asgari ücretin esas düzenlemesi Ocak ayında yapıldı. Hatırlayın, damga vergisi, gelir vergisi bunlar düzenlenmedi mi? Kişi başı 450 lira o gün düşmedi mi? Bu ilave 100 lira demek. Asgari ücrete esas artış, o gün yüzde 50 ile yapılmadı mı? Bugünkü yüzde 30 zam ilave artış demek. Esas artış yine yılbaşında yapılacak. Asgari ücretin normalde artışı Ocak ayından Ocak ayınadır. Biz bir iddia içerisindeyiz. Türkiye’de üretim devam ederken maaşlımız, alt gelir gruplumuz, işçimiz zamlardan dolayı sıkıntı yaşıyor. Tüm çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için devletimizin önemli adımları var. 2001 krizini hatırlayalım; çarklar durmuştu, bankalar batmaya başlamıştı. Hamdolsun, Türkiye’de bugün tüm sorunlara rağmen çarklar durmadı, istihdam azalmadı. 1994 krizini hatırlayın. 5 Nisan kararlarıyla sonuçlanmıştı. Öyle bir tablomuz yok. Daha yeni açıklandı; Haziran ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bunlar kıymetli işler. Sorunlarımız var ama çözüm için de güçlü bir irade var” dedi.

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İHA

Editör
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