AK Parti'li Turan: 'Ülke genelinde kuraklığa karşı adımlar atmak zorundayız'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ülke genelinde yaşanan kuraklıkla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Tarımın olmazsa olmazı sudur. Ancak tüm dünyada, ülkemizde de kuraklığa ilişkin ciddi uyarılar var. O yüzden tüm depoların, boru hatlarının, sulama tekniklerinin gözden geçirilmesi, israfın mutlaka gündem yapılıp uzak durulması gibi kuraklığa ilişkin tedbirlerin artırılması lazım. Hem bireysel anlamda hem kurumsal anlamda hem de tüm ülke genelinde kuraklığa karşı adımlar atmak zorundayız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Ziraat Odası’nda gerçekleşen olağan genel kurulunun ardından başkan olarak seçilen Ufuk Ünver’i ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile Çanakkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.

Ziyarette açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Çanakkale’miz bir sanayi, tarih, kültür ve turizm kenti. Çanakkale’miz aynı zamanda bir tarım kenti. 115’ten fazla ürünün üretildiği, bunun içinde 45 ürünün üretim açısından ilk 10’da olduğu, 8 ürünün de tüm Türkiye’de üretim hasılasında birinci sırada olduğu kıymetli bir tarım kenti. Tarımı yatırımlarla, daha profesyonel uygulamalarla daha da büyütmeyi bir hedef olarak önümüze koyuyoruz. Çanakkale net bir tarım kentidir. Tüm çalışmalarımızda, tüm yatırımlarımızda tüm kurumlarımızın bu tarım kenti vasfını koruyarak adım atması lazım. Köprümüz birçok alan için çok önemli bir yatırım oldu. Ancak biliyoruz ki Köprümüz tarımın büyümesine, tarım ürünlerinin ihracatına vesile olursa daha da kıymetlidir. Genç çiftçilere destekler, TKDK destekleri, tarım yatırımları önemli. Tarım şehrimizde de Türkiye’de de gelişen büyüyen bir iş alanı. En son tarımda 16,5 milyar dolar ihracatımız olmakla beraber, 11,5 milyar ithalatımız oldu. Bu rakamlara bakıldığında Türkiye net olarak tarım ürünleri ihracatı yapabilen bir ülke" dedi.

“Yaraları ivedilikle sarmak adına ilk gündemimiz deprem olmaya devam edecek”

Coğrafi işaret tescilli ürünlerin önemine dikkati çeken Turan, "Coğrafi işaretli ürünlerle beraber, pazarlama, markalaşmak ve fuar çalışmaları önemli alanlar. Tarımın olmazsa olmazı sudur. Ancak tüm dünyada, ülkemizde de kuraklığa ilişkin ciddi uyarılar var. O yüzden tüm depoların, boru hatlarının, sulama tekniklerinin gözden geçirilmesi, israfın mutlaka gündem yapılıp uzak durulması gibi kuraklığa ilişkin tedbirlerin artırılması lazım. Hem bireysel anlamda hem kurumsal anlamda hem de tüm ülke genelinde kuraklığa karşı adımlar atmak zorundayız. Biliyoruz ki tarımdaki en büyük risk, tüm dünyada olduğu gibi önümüzde duran, kuraklık endişesi. Bu nedenle doğru yatırımı, doğru ürünü üretmeyi, tarım sektörünün altyapısındaki bazı tedbirleri almayı önümüze koymak durumundayız. Kaliteli yem, kaliteli bitki de en büyük iddiamız olması gerekiyor. Çok büyük depremler yaşadık. Yaraları ivedilikle sarmak adına ilk gündemimiz deprem olmaya devam edecek” diye konuştu.