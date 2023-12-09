AK Parti Manyas'ta incelemelerde bulundu

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Manyas ilçesini ziyaret ederek, incelemeler de bulundular.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve 18,19 ve 24. dönem Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundular ve bir çay bahçesinde vatandaşlarla ile bir araya gelerek kısa birer konuşma yaptılar. Burada Milletvekili Öztaylan Manyas’ta doğalgaz çalışmalarının 2024 yılında başlanacağı ve 2025 yılında ilçenin doğalgaz ile ısınacağını söyledi. Başkan Yılmaz ise Sulama Birliğinin DSİ’den Büyükşehir Belediyesine geçmesinde sona gelindiğini ve bu sezon için tarımsal sulama ücretlerinde çiftçiyi rahatlatacak indirimler yapılacağını müjdesini verdi. AK Parti İl Başkanı Aydemir ise göreve yeni başladığını ve ilçeleri tanımak ve partililer ile bir araya tanışmak ve ilçenin sorunlarını dinlemek olduğunu söyledi. Aydemir ,yerel seçimler de Balıkesir ve ilçelerinde AK Partinin daha güçlü çıkacağına inandığını ve yirmi ilçe ve ilde AK Partili Belediye Başkanlarının göreve gelmeleri için vatandaşların desteklerine talip olduklarını söyledi. AK Parti heyeti daha sonra kırsal Kızık mahallesinde özel şahıslara ait çeltik fabrikasını ziyaret ederken, Kızıksa Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan parkta da incelemeler de bulundular.