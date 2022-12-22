AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Editör
EditörEditör
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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.