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- AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.