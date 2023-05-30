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- AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde başladı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde başladı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde başladı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde başladı.