AK Parti Milletvekili Adayı Av. Dr. Rabia Kalender İlhan, Kastamonulu hemşehrileri ile bir araya geldi

AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Av. Dr. Rabia Kalender İlhan, seçim çalışmaları çerçevesinde Esenler’de Kastamonulular Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dernekte vatandaşlar bir araya gelen İlhan, kadınlarla birlikte keşkek karıştırdı.

AK Parti İstanbul milletvekili adayları, 14 Mayıs seçim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti İstanbul 2’nci Bölge Milletvekili Adayı Av. Dr. Rabia Kalender İlhan da saha çalışmalarına bugün Esenler’de devam etti. Kastamonulular Dayanışma Derneği’nde hemşehrisi olduğu vatandaşlarla bir araya gelen İlhan, kadınlarla birlikte keşkek karıştırdı.

“Buradaki arkadaşlarımız 14 Mayıs seçimlerine hazır”

Kendisi de Kastamonulu olduğu için Kastamonulu hemşehrileriyle bir araya geldiğini dile getiren İlhan, “Bugüne kadar hep İstanbul’a hizmet ettik ve kadınlarımızı temsil ettik. Bundan sonra da inşallah Ankara’da, mecliste hem kadınlarımızı temsil edeceğiz hem çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben Kastamonulu olduğum için Kastamonulu hemşehrilerim bizimle bir araya gelmek ve bizleri tanımak istiyorlar. O yüzden biz ilçelerimizdeki Kas-Der şubelerimiz kadın kollarını ziyaret ederek kadınlarla bir araya geliyoruz. Bugün de Esenler’de kadın kollarıyla bir aradaydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kadınlara vermiş olduğu destekle beraber hem bir toplumun gelişmesinde hem siyasette, akademide, kamusal alanlarda kadınlarla birlikte çalıştığımızda çok daha başarılı olduğumuza şahit olduk. Aynı şekilde memleketlerimizin kültürünün devamlılığı, geleneğimizin gelecek nesilleri aktarılması konusunda kadınlarımız çok büyük örneklik teşkil ediyorlar. Bu anlamda kendi adetlerimizi, göreneklerimizi gençlerimize aktarmak için bu şekilde derneklerimiz faaliyetler gösteriyorlar. Buradaki arkadaşlarımızın enerjisi, motivasyonu inşallah 14 Mayıs seçimlerine hazır” dedi.

“Kadınlar olarak Cumhurbaşkanın arkasındayız”

AK Partili kadınlar olarak Cumhurbaşkanının arkasında olduklarını belirten İlhan, “Biz bugüne kadar AK Partili kadınlar olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994’teki Büyükşehir Belediye Başkanlığından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında, yanında çok sağlam şekilde durduk. Elif gibi dimdik durduk. 14 Mayıs seçimlerinde de inşallah sandıklara sahip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya devam edeceğiz. Layıkıyla görevimizi yerine getirdiğimizde zaferin muhakkak olduğundan da en ufak bir tereddüdümüz yok. İnşallah 15 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Türkiye Cumhuriyeti’nin başkanı olarak görmek nasip olacak” diye konuştu.

Kalender kadın kolları başkanı olduğu için tanıdığını dile getiren Müzeyyen Aslan, “AK Parti’yi seviyoruz. Rabia Hanım’ı da İstanbul Kadın Kolları Başkanı olduğu için biliyoruz. Kendisini de sosyal medyadan da takip ediyoruz. Biz onu destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili adayı Av. Dr. Rabia Kalender İlhan’ın kadın kolları başkanı olarak desteğini çok gördüğünü söyleyen Melek Aydın ise, “Milletvekili adayımız Rabia başkanımızı destekliyoruz, bizlere çok yardımı oldu. Herkesin Cumhurbaşkanımıza oy vermesini bekliyoruz inşallah” şeklinde konuştu.