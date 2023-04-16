AK Parti milletvekili adayı Çelik, depremzede aileleri ziyaret etti

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik, depremzede aileleri ziyaret etti. Depremzede Münevver Alpaydın, milletvekili adayı Çelik’e “AK Parti bizleri yalnız bırakmadı” dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayları, 14 Mayıs seçimleri öncesinde çalışmalarına devam ediyor. AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik, Gaziosmanpaşa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çelik, Hatay ve Adıyaman’dan gelen depremzede aileleri ziyaret etti. Adıyaman’dan gelen depremzede Münevver Alpaydın, milletvekili adayı Çelik’e “AK Parti bizleri yalnız bırakmadı” dedi.

“Vatandaşlarımız deprem bölgesini sadece bizim ayağa kaldırabileceğimize güveniyor”

Gittikleri her mahallede depremzede aileleri muhakkak ziyaret ettiklerini belirten Sena Nur Çelik, “Bizler şu anda seçim çalışmaları kapsamında mahalle mahalle ilçelerimizi dolaşıyoruz. Tabii gittiğimiz her mahallede, depremzede ailemiz varsa muhakkak ziyaret ediyoruz. Bugün iki depremzede ailemizi ziyaret ettik. Bütün depremzede ailelerin bizlere ilettiği, illerine ve evlerine dönmek istedikleri oluyor. Bu doğrultuda da Cumhurbaşkanımızın verdiği söz, onları epey umutlandırmış ve mutlu etmiş durumda. Allah’ın izniyle orayı ayağa kaldıracağız. Vatandaşlarımızın deprem bölgesini sadece bizim ayağa kaldırabileceğimize olan inançlarını, güvenlerini görüyoruz. Bizim Elâzığ’da, Van’da, İzmir’de afetler sonrası yeniden inşa sürecini yürüttüğümüze yakından şahitlik ettikleri için bu konuda büyük bir güven duyuyorlar” ifadelerini kullandı.

“Geldiğimiz günden beri bizi hiç yalnız bırakmadılar”

AK Parti’nin ve Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin, ailesini yalnız bırakmadığını ve Milletvekili Adayının ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren depremzede Münevver Alpaydın, “Hep yanımızda oldukları için teşekkür ederim. Geldiğimiz günden beri bizi hiç yalnız bırakmadılar. Milletvekili adayımız da bizi ziyaret ettiği için çok mutlu olduk, çok sevindik. Bizi en azından unutmamışlar. Acımızı az da olsa hafifletiyor. Başka bir şehre geldiğinde bile yalnız değilmişsin, unutulmadın hissi oluşturuyor. Sağ olsun AK Parti, Gaziosmanpaşa Belediyesi bizleri yalnız bırakmadı” diye konuştu.