AK Parti Milletvekili Adayı, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Halit Yerebakan: 'Seçim bölgemde her gün farklı hastanelere gidiyorum'

Ekranların sevilen doktoru AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kalp cerrahı milletvekili adayı, hastaların sorularını yanıtlarken, hastaneye gelen vatandaşları da muayene etti.

Vatandaşların televizyon ekranlarından tanıyıp sevdiği Prof. Dr. Halit Yerebakan, AK Parti İstanbul’dan milletvekili adayı gösterildi. Saha çalışmalarına başlayan Yerebakan, Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Kalp cerrahı milletvekili adayı, hastaların sorularını yanıtlarken, hastanede muayene olmayı bekleyen vatandaşlar ünlü doktoru gördükleri için mutlu olduklarını belirtti.

Hastalığı konusunda milletvekili adayı Halit Yerebakan’dan tavsiyeler aldığını belirten İlhan Yüksel, “Bir rahatsızlık dolayısıyla hastaneye geldim, serum takılmasını bekliyorum. Milletvekili adayı tam zamanında geldi, bir kalp rahatsızlığım da vardı. Bu konuda bana bilgiler verdi. Kendisine çok teşekkür ederim var olsun, sağ olsun. Ülkemize sonuna kadar hizmet edeceklerinden şüphem yok” dedi.

“Doktor milletvekili adayı olması çok güzel bir şey”

Milletvekili adayı ile aralarında samimi bir sohbetin geçtiğini dile getiren Adnan Şimşit ise, “Ben daha önce kalp ameliyatı olmuştum, kendisi de kalp doktoru olduğu için ona bu konuda sorular yönelttim. Doktor milletvekili adayı olması çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

“Seçim bölgemde her gün farklı hastanelere gidiyorum”

AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Prof. Dr. Halit Yerebakan hayatı boyunca hastalarının yanında olmaya karar verdiğini dile getirerek, “Bugün Sait Çiftçi Devlet Hastanesi’ndeyiz. Hastalarımızı ziyaret ettim. Özellikle hasta olan kişilerin en çok ihtiyacı olan şey, şefkat ve empatidir. Bir taraftan memnuniyetleri dinlerken diğer taraftan şikayetleri de dinlemek gerekiyor. Onlar için neler yapabileceğimi öğrenmek için bu hastaneye geldim. Seçim bölgemde her gün farklı hastanelere gidiyorum” dedi.

“İnşallah bundan sonra da destek olmaya devam edeceğim”

Prof. Dr. Halit Yerebakan konuşmasının devamında “Hastalarımız beni gördüklerinde oldukça heyecanlanıyorlar. Acaba televizyon programı için mi geldi buraya diyorlar. Aslında öyle değil. Evlerinde biri olarak gördükleri için mutlu oluyorlar. Hayatım boyunca hep onu yapmaya çalıştım. Sahici ve gerçekler peşinde koşan bir hekim olarak diğer meslektaşlarım gibi hastalarımızın yanında olmaya çalıştık. Onları dinleyen birisinin varlığı, onlara daha da güç veriyor. Zaten iyileşmede hep demiyor muyuz; stresi veya kaygıyı kişilerin üzerinden aldığımız zaman, hastaların iyileşme yönünde oldukça ciddi bir adım atmalarını sağlamış oluyoruz. Ben onlara destek olabiliyorsam ne mutlu. İnşallah bundan sonra da destek olmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.